Elektrisk Kia Niro klarer 485 km på en opladning

Hvis der er nogle, som sætter dagsordenen inden for den nye verden af elbiler lige nu, så er det Hyundai og Kia. Knap nok har den nye Hyundai Kona Electric nået at imponere med sin rækkevidde på 470 km efter den nye WLTP-norm, før fætteren Kia e-Niro spiller ud med en rækkevidde på hele 485 km.

Den nye Kia-model, der kommer senere på året, bygger i store træk på samme teknologi som Hyundai. Kia e-Niro overhaler ikke alene fætteren med et mulehår, når vi taler om topversionerne med den store batteripakke med et højtydende 64 kWh litium-ion-polymer-batteri og en ydelse på 204 hk. Med standardbatteripakken på 39,2 kWh klare e-Niro nemlig 312 km mod 302 i Kona Electric. Til gengæld kan Kona Electric for eksempel lade batteriet 80 pct. op på bare 30 minutter ved en hurtiglader på 100 kW. Det bruger Kia e-Niro 54 minutter på.

Accelerationerne fra 0-100 km/t klarer de to på 7,8 sek. og 9,8 sek., som er ganske kvikt. Ejerne af e-Niro får en række teknologier, der ifølge producenten forbedrer batteriets effektivitet og øger bilens rækkevidde. Det gælder bl.a. det regenererende bremsesystem, Coasting Guide Control (CGC) og Predictive Energy Control (PEC).

Teknologierne gør det muligt for førerne at genoplade batteripakken og maksimere bilens rækkevidde, når bilen ruller eller bremser. De to systemer er forbundet med navigationssystemet og registrerer kommende sving og topografiske ændringer, og systemet foreslår, hvornår førerne kan lade bilen rulle for at genindvinde ekstra energi. Der foreligger endnu ikke danske priser for Kia e-Niro.