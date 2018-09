Kort tid efter, at Audi har løftet sløret for den elektriske konceptsportsvogn PB 18 e-tron med 750 hk og en rækkevidde på 500 kilometer, er Mercedes nu klar med en elektrisk konceptsportsvogn, der byder på ligeledes 750 hk og en rækkevidde på op til 400 kilometer. Den er døbt Vision EQ Silver Arrow.

Dråbeformet cockpit

Den oprindelige 12-cylindrede W125 Rekordwagen var et højteknologisk vidunder efter datidens forhold. Den blev bygget i 1937 med Grand Prix-bilen W125 som udgangspunkt.

Karossen var designet med kyndig vejledning fra flyproducenterne Heinkel og Messerschmidt, som blandt andet foreslog at forkorte udhæng og gøre fronten lavere og mere afrundet for at forbedre grebet på forhjulene.

En detalje, som er fulgt med over i den helt nye Vision EQ Silver Arrow, er kraven over cockpittet og den dråbeformede forrude.

For at kunne holde luftindtaget så lavt som muligt brugte den oprindelige W125 isvand til at køle motoren. Det er dog ikke nødvendigt i elbilen. For at komme ned i cockpittet løftes en krave, som sænkes ned over føreren.

I det lukkede univers kan føreren dvæle ved en helt speciel opsætning. Instrumenteringen består af en buet panoramaskærm, som projicerer omgivelserne i 3D. Ved hjælp af kunstig intelligens er det muligt at køre virtuel bane-racing mod både gamle og nye biler, der vises som "spøgelsesbiler" på skærmen, mens en Virtual Race Coach giver instruktioner under løbet.