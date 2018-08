Ekstrem udgave af superbil

Hurtig sag

Som alle andre McLaren-modeller er hjertet mærkets dobbelt turboladede 3,8 liters V8'er, der her har fået opgraderet motorstyringen og motorens evne til hente luft, så den yder 600 hk og leverer 620 Nm. Det er 30 hk mere end 570S'eren og matcher accelerationen fra den heftige McLaren 675LT Super serie og klarer 0-100 km/t på 2,9 sek., mens topfarten rammer pæne 328 km/t.

Ifølge McLaren er hele 25 pct. af delene nye i 600 LT-modellen, og der er ifølge fabrikken høvlet 96 kg af i forhold til 570S'eren, så vægten uden fører lander på 1247 kg. Vægtbesparelsen er bl.a. hentet ved at anvende et nyudviklet undervognsophæng i smedet aluminium og keramiske bremser, mens stivere motorophæng og Pirelli Trofeo R-dæk er med til at give mere banefokuseret køredynamik. Letvægtsmaterialerne går igen i udstødning og karrosseriopbygning, der er optimeret hele vejen igennem. En McLaren Senna-inspireret brake booster sørger også for, at bilen kan bremse i en fart. Den klarer således at komme ned fra 200 km/t og til stop på bare 117 meter.