Eksperter: Køb trygt nyere dieselbiler

Der kan være økonomisk og miljømæssig fornuft i at købe en ny eller nyere brugt dieselbil. Men den skal være med Euro 6-motor, og du skal have et vist kørselsbehov.

Selv om dieselbiler er udskældte, behøver du ikke frygte for, at din bil pludselig falder i værdi, og du kan også trygt købe en ny eller brugt dieselbil. Men den må ikke være for gammel. Sådan lyder det enstemmigt fra flere eksperter. De nye Euro 6-dieselmotorer, som kom på markedet i 2014, er nemlig så miljøvenlige, at de ikke lige med det samme er i farezonen for at blive dømt ude, lyder meldingen.

- Hvis man har et stort kørselsbehov, kan se jeg ikke se nogle argumenter for ikke at købe en dieselbil, siger Jan Lang, som er analytiker på Bilbasen. Samme melding kommer fra FDM:

- Vi vil ikke fraråde at købe en dieselbil. Mange har hørt skrækhistorier om ikke at købe en ny dieselbil. Men vi tror ikke, at de bliver bandlyst i de europæiske storbyer. Ingen har sagt, at de vil forbyde motorer med de nye Euro 6-motorer. Det er de ældre motorer, der er tale om, siger Torben Lund Kudsk, der er leder af det politisk økonomisk sekretariat hos FDM.

En joker er politiske stramninger, både over for bilfabrikkerne på europæisk plan og fra lokale og nationale politikere. Den tyske bilistorganisation ADAC vil da heller ikke ifølge Autobild utvetydigt anbefale at købe en dieselbil. Simpelthen fordi der er så mange usikkerheder om teknologiens fremtid.