Du kan godt købe brugt diesel: Men brug din sunde fornuft

Udbuddet af nyere brugte dieselbiler er pænt. Men for at det skal være en god idé, skal du helst gå efter en model med de nye Euro 6-motorer og dagligt køre motoren driftsvarm.

Kan det betale sig at købe en brugt bil med dieselmotor i en tid, hvor der er skabt usikkerhed om fremtiden for dieselteknologien? Ja, men gør forarbejdet, lyder rådet fra de eksperter, som vi har talt med. Mens FDM kun vil anbefale at købe en brugt bil med Euro 6-motor, som kom på markedet i 2014, mener Bilbasen, at en Euro 5-motor, der kom i 2010, også vil kunne være et godt køb.

Det skyldes, at det typisk er biler med lave priser, og som på grund af deres alder vil være på vejene i færre år frem. Man kan dog risikere, at bilerne inden for få år vil blive forment adgang til storbyer. Og mens Jan Lang fra Bilbasen mener, at man skal køre mindst 25.000 km om året, før det kan betale sig at køre diesel, vil Torben Lund Kudsk fra FDM ikke sætte et kilometertal, som han mener er meget individuelt. Det handler mere om kørestil.

- Men vi vil bede folk om at overveje deres kørselsmønster, siger han.