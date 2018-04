Den tjekkiske familiebil bestemmer i overhalingsbanen

Når biler virkelig skal vise sig frem, er der mange måder at gøre det på. BMW gør det med M, Mercedes har AMG, og Audi råber RS. At de tre sydtyske fabrikanter tilmed konstant forsøger at overdøve hinanden gør det ikke mindre muntert at følge med i. Men holdningsmærkerne vil også være med, og hos Skoda betyder efternavnet RS, at der er håb for fædre, der drømmer om fyrige hestekræfter, men har fået en lodret ordre fra konen om at slå sig til tåls med en børnevenlig stationcar.

Vi har testet versionen med DSG-gear til 458.980 kroner og har knap fået tørret grinet væk. Det rigtige differentialespærre gør nemlig, at Octavia RS kører neutralt og ikke understyrer. Og evnen til at overføre kræfterne til de trækkende forhjul er virkelig imponerende. I modsætning til de fleste andre forhjulstrækkere med så mange kræfter går det hele ikke op i hjulspind, når man giver fuld gas her. Systemet kendes også fra Golf GTI Performance, der er cirka 25.000 kroner dyrere, men kun leveres som femdørs hatchback.

Den moderne GTI er hverdagsduelig, så man kan invitere svigermor og børnene med på søndagstur uden risiko for sure miner og køresyge.

Ve den overlegne BMW-kører, der vil vise den tjekkiske "familiebil", hvem der bestemmer i overhalingsbanen. Han kommer til at fortryde det: Ude under kølerhjelmen ligger ikke blot en motor med mange hk. Med direkte indsprøjtning og en vindmølle af en turbolader har den et sejtræk, så man må sig forbarme. O.k., den sænkede undervogn med de store fælge er af den hårdkogte slags. Kantsten og vejbump skal forceres med forsigtighed, hvis man ikke vil banke hovedet op i taget. Men ellers er Octavia RS venligheden selv.

Styringen er så direkte og præcis, at man har en fornemmelse af at have hænderne direkte på forhjulene. Bremserne har bid og er lette at dosere, mens gearkassen med dobbeltkobling automatisk sørger for fremdriften.

Mere udstyr

Selvfølgelig adskiller den sig også fra de almindelige varianter, for eksempel med LED-forlygter, sort udstødning, sorte sidespejle og sort tagræling. Det hele er garneret med alufælge i 19 tommer. Merprisen i forhold til den lidt mere ordinære RS udgør 55.000 kroner, og set i lyset af den ekstra lange liste over standardudstyr kan man ikke sige noget til det. Bortset fra merprisen er det alt sammen glimrende. Men det bedste ved verdens hurtigste Skoda er, at man slet ikke behøver at køre stærkt for at nyde den.

Benpladsen på bagsædet er, som i alle andre Octaviaer, generøs, og feriebagagen behøver heller ikke blive forvist til taget, bare fordi far vil lege ung og potent. Octavia rummer sågar en barnevogn, uden at det er nødvendigt at fjerne hattehylden.

Finish og kvalitetsindtryk kan der heller ikke sættes en finger på. Især karrosseriet virker solidt. Få kan som Skoda bukke plader, svejse, forsegle og lakere, så man kommer til at tænke på en russisk T-kampvogn, når man smækker med dørene. Indtrykket af pålidelighed går igen i designet. Octavia er hverken ung eller fancy, men linjerne virker langtidsholdbare, befriet for pynt og pjank, som de er.