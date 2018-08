Den smukkeste bil til den danske sommer

Aston Martin har en lang tradition for at producere åbne biler med potentiale til at blive hundedyre klassikere, når de har fået nogle årtier på tælleren. Nyeste bil fra Aston er DB11 som åben. Hos Aston hedder en cabriolet altid Volante, og bilen er nu til at købe eller lease på danske plader. Aston Martin sælger ikke mange biler i Skandinavien, men er trods alt på vej op i produktion efter en årrække med røde tal på bundlinjen.

En bil med 12 cylindre er noget særligt, og der er kunder, der kun vil have V12'ere, og for hvem det er en vigtig egenskab ved en Aston.

Allerede efter de første kilometer står det klart, at Aston Martin fint kunne droppe den store V12'er i den lukkede DB11, for V8'eren er på alle måder et bedre valg. Den lyder bedre, den tager omdrejningerne mere villigt, og mindre vægt i forenden af bilen er en fordel for dynamikken. Når Aston holder fast i den klassiske V12, hænger det naturligvis sammen med status og historie.

Mindste motor er bedst

Selv om Aston Martins biler er simple i forhold til elektronik og sikkerhedssystemer, er der intet bedaget over DB11's forvandling fra lukket til bil med blødt tag. Vi lægger ud med stoftaget nede og vindreflektoren på plads over to mikroskopiske bagsæder. Solen skinner og giver varme i det lille intime cockpit. Pressebilen har meget udstyr og røde sikkerhedsseler som kontrast til sorte lædersæder i mellemkvaliteten. Aston tilbyder hele tre typer læder og et utal af muligheder for at individualisere oplevelsen i DB11.

En del af Aston-fornemmelsen er duften. Aldrig har jeg kørt en bil, der dufter så meget af læder og håndværk som denne DB11 Volante. Kalechen er konstrueret med hele otte lag for at gøre den så tyst som overhovedet muligt ved høj fart, og når sommerregnen hamrer ubønhørligt ned. En af de vigtigste egenskaber i en åben bil er, om den formidler fornemmelsen af, at man kører åbent med kig til himlen, og den disciplin består DB11 Volante, for A-stolpen stopper så tilpas tidligt, at der er kig frem og op til himlen.

Det danske vejr fordrer, at en åben bil skal være uden træk i nakken et godt stykke op i fart. Her leverer DB11 varen, idet der ingen træk er op til ca. 130 km/t. med vinduerne kørt op. Her skiller bilen sig markant ud fra forgængeren DB9. Den havde udelukkende ruder i dørene og manglede de små hajfinne-lignende ruder bagtil. De sikrer i DB11, at det ikke trækker, idet vinden slipper karossen langt bedre.

Efter tre dage med DB11 tegner der sig et billede af en uhyre vellykket åben bil med det meste udstyr, som man har brug for. Det kan dog undre, at man ikke kan få bare lidt af alt det komfort- og sikkerhedsudstyr, som Mercedes-Benz har stående på hylderne, når nu tyskerne alligevel leverer den lækre AMG-V8'er og en del af knapperne ved rattet til Aston Martin. En større og bedre opløst skæm i midten af bilen ville også gøre den daglige omgang med DB11 til en mere tidssvarende oplevelse, og endelig ville forsæder med indbyggede sikkerhedsseler give mere komfort. Nu må du leve med, at selerne blafre lidt mod din vestre skulder, når du kører hurtigt og åbent.