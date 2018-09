Volvo XC60 er en fremragende SUV, og begejstringen er ikke blevet mindre efter et par tusinde kilometer kørsel gennem Tyskland. Her overbeviser svenskeren især med høj komfort. Foto: Christian Schacht

Hvad er egentlig den perfekte bil til en lang køretur sydpå? Vi forsøgte at finde svaret, da vi tog på en lang rejse gennem Tyskland i en Volvo XC60.

Hvem husker ikke filmen "Fars fede ferie" om den evigt uheldige familiefar Clark W. Griswold, der tager sin hårdtprøvede familie med på bilferie tværs over USA. De ser frem til en fed ferie, men møder desværre en del forhindringer og hjælpes heller ikke på vej af den nyindkøbte Wagon Queen Family Truckster. Men, hvad er egentlig den perfekte vogn til en klassisk bilferie sydpå? Mange kører jo årets længste køretur i sommerferien eller til skidestinationen, og det stiller store krav til bilen. En løsning kunne være en mellemstor SUV med masser af højde under karrosseriet, høj komfort og sikkerhed. Der er mange at vælge imellem, men et godt bud kunne være Volvo XC60. Det er en model, som har høstet massiv ros i motorpressen, og som overtegnede også er svært begejstret for - og det gælder ikke mindst, efter at jeg har haft lejlighed til at køre flere tusinde kilometer på tyske motorveje. Testbilen er den helt nye 2019-model, som nu fås med forhjulstræk, og jeg er kørt af sted i den billigste XC60, D4 Momentum FWD, der koster 674.000 kroner og har en beskatningsmæssig værdi på 504.000 kroner. Jeg har tidligere bemærket, at XC60 nok er klassens mest veldesignede bil, så den del springer vi hurtigt over, men for pokker, hvor er den nydelig.

Volvo XC60 D4 Momentum FWD, Aut. 5 STJERNERPris: 674.180 kroner.Beskatningsmæssig værdi: 504.000 kroner.



Forbrug: 20,4 km/l.



CO2 pr. km: 132 g.



Motor: 2,0 diesel.



Hk: 190.



Nm: 400/1750 o/min.



Topfart: 205 km/t.



0-100 km/t.: 8,4 sek.



Maks. anhængervægt uden bremser: 2300 kg.

Bagagerummet er regulært og rummer let feriebagage til fire personer. Der er også glimrende aflæggeplads under bunden. Foto: Christian Schacht

Fantastiske standardsæder Inde i bilen glæder man sig først og fremmest over, at selv standardsæderne i testbilen er så gode, at man aldrig bliver træt i ryggen. Jeg noterer særdeles god plads ved alle sæder, ikke mindst er bagsædepladsen forbløffende generøs, og kabinen er lys og luftig. Ikke noget med drillende spark i ryggen eller albuer i infight her. Udsynet frem og bagud er virkelig godt takket være både den store forrude, de smalle A-stolper og den store bagrude. Det effektive bakkamera er en stor hjælp under parkering, ligesom alarmen, der advarer dig, hvis du bakker, og der kommer trafik. Jeg bemærker også, at svenskerne tilsyneladende har fået bugt med de fleste af de små vibrationer fra motoren, der tidligere har generet lidt og at start/stop-funktionen nu fungerer virkelig godt. På de lange stræk, hvor det bare går ligeud, ligeud og ligeud, kommer man hurtigt til at sætte pris på den komfortable affjedring. Fordelen er, at XC60 er god til at suge ujævnhederne til sig og flade dem ud som et strygejern over en krøllet dug. Kommer man lige fra BMW eller Audi, der nærmest konkurrerer om at levere den hårdeste undervogn og det mest tunge styretøj, er den umiddelbare følelse, som man får, at Volvo har valgt at hænge bilen op i vingummi. Men på motorvejen, hvor bilen er i sit rette element, finder man sig hurtigt til rette. Lydniveauet er som et lydstudie tømt for musikere, og komforten er som i en dæmpet vandseng. Forbandet fantastisk. Man kan næsten mærke myoserne forsvinde, og stressniveauet bevæger sig i samme retning. Det er i normalindstillingen, at undervognen er meget blød, men tryk på en lille knap, og vognen strammer sig op. Det kan for eksempel være rart ved bjergkørsel, eller når man kører gennem nogle af de lange kurver på de store motorveje. Der er nogle, der mener, at sportsindstillingen er den bedste, men jeg ville have den optimale Volvo-fornemmelse og lod knappen blive, hvor den var - i maksimal komfortstilling. Under den ophøjede front finder vi en velfungerende dieselmotor med 190 bryggerstærke, men tilpas mådeholdne, heste - tripcomputeren sagde 14,5 km/l efter 2400 kilometer motorvej med fire personer og bagage om bord, og Volvoen blev ikke sparet, så vi kørte af og til lange stræk med hastigheder over 180 kilometer i timen. Vægten og især det store frontareal øger tørsten i en SUV, så det forbrugstal er absolut godkendt. Transmissionen er et opvakt og blidt skiftende 8-trins automatgear - det er muligt at vælge en udgave med manuelt gear, men lad endelig være med det. En SUV skal have automatgear, basta.

Forbrugstallet er absolut godkendt i Volvo XC60 - også selv om der ikke bliver sparet på farten. Foto: Christian Schacht

De få ulemper Er der slet ingen ridser i lakken så? Jo, ingen er perfekte, heller ikke den smukke Volvo. Den adaptive fartpilot, der følger med i Pilot Assist-pakken til 29.000 kroner, er ikke den mest velfungerende, som vi har prøvet, fordi den opdager biler, der trækker ind foran vognen ganske sent og dermed giver lidt for bratte opbremsninger. Selve systemet, der gør det muligt at køre uden at røre rattet i korte perioder, er blevet bedre, men fortsat heller ikke på niveau med det, som vi finder i for eksempel Mercedes-Benz. Interiøret er lækkert og ser cool ud, men vi bliver aldrig rigtig gode venner med den lodrette skærm, hvor hovedparten af betjeningen foregår. Vi savner nogle af de gode gamle knapper, der er mere intuitive, og så bliver skærmen lynhurtigt meget fedtet. Og apropos skærmen: Testbilen havde eftermonteret navigation, kaldet Sensus, og selv om det kun koster 9000 kroner, er man fristet af at bruge Google Maps i sin smartphone, der er simplere og bedre.

Foto: Christian Schacht

Konklusion Volvo XC60 er en af de bedste langtursbiler, som jeg har prøvet, især i forhold til, hvad bilen rent faktisk koster. Det er befriende, at svenskerne fokuserer på komforten, som er på et højt niveau, men et fantastisk godt overblik, fine sæder, fin dieselmotor og god plads, trækker også op. Til gengæld må ingeniørerne gerne fintune lidt mere på den adaptive fartpilot, så den bliver mere harmonisk at køre med. Så er der spørgsmålet, om man overhovedet bør overveje den forhjulstrukne udgave? For det første, må den nøjes med at måtte trække 2300 kg mod 2400 kg i versionen med 4x4, men medmindre man kører med en meget stor campingvogn, er det nok ikke et problem for ret mange potentielle ejere. Til gengæld får man en suveræn vogn at gøre godt med, når den har firehjulstræk, især om vinteren, men også i det daglige, hvor kraftoverførslen er langt mere effektiv, især i vådt føre. Der er knap 45.000 kr. at spare i pris og skatteværdi ved at skulle undvære firehjulstrækket, og den rent forhjulstrukne version er en smule mere rap og lidt mere økonomisk, fordi den vejer 80 kg mindre. Personligt ville jeg gå efter firehjulstrækkeren og på den måde være endnu mere sikker på at komme fri af alle situationer, også selv om de langtfra er så dramatiske som i "Fars fede ferie".

Dieselmotoren på 2,0 liter og 190 hk passer perfekt til Volvo XC60, der har udmærket kraftoverskud og en fornuftig brændstoføkonomi. Foto: Christian Schacht