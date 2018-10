Den sjoveste Hyundai til dato

Gamechangeren kan beskrives med to ord: Albert Biermann. Tyskeren, der har kultstatus og kommer fra et job som chef for BMW's navnkundige M-afdeling, har nemlig forvandlet den let underspillede familiebil til en decideret Golf GTI-killer.

Beviset står foran os, lakeret i skrigblå lak og med bassen fra den 2,0 liters turbomotor på 275 hk brummende indbydende. Vi skuer den nye Hyundai i30N Performance, som er modellen, der endegyldigt gør op med mærket som udelukkende at være et snusfornuftigt alternativ til bilejere, der kunne fristes til at kigge i retning af Skoda.

Det er svært at skjule længere: Koreanerne tordner frem på alle fronter. Det gælder om nogen Hyundai- og Kia-koncernen, der ikke alene lancerer stribevis af nye modeller inden for de fornuftige elbiler og opladningshybrider, nej, de to mærker tager også livtag med adrætte mellemklasse-GTI-biler, som er noget af hjerteblodet i tysk bilindustri.

Tysk kult-tuner

Det er sket med udgangspunkt i et testområde nær den navnkundige Nürburgring, hvor en række andre modeller, som blandt andet den nye Kia Ceed, er blevet fintunet af de tyske eksperter, der arbejder ihærdigt på at slå deres landsmænd på hjemmebane.

Referencen er da også klar i modelbetegnelsen "N", det henviser til såvel koncernens testanlæg i Namyong i Sydkorea som Nürburgring, der er kendt for den krævende Nordschleife. Første skridt hen mod fornyelsen blev taget for mere end en halv snes år siden, hvor Kia-Hyundai headhuntede det tyske designikon Peter Schreyer til at give de noget ferske modeller et mere europæisk fingeraftryk, og strømmen af tyske designere og diplomingeniører, der løbende har taget hyre, har sat hele butikken i et højere gear.

Hyundai i30N følger den velkørende og inciterende Kia Stinger, og vi tester N-modellen i Performance-version med 275 hk mod ellers 250 hk i den almindelige 30 N-model. Den starter fra 404.000 kr. med 250 hk, mens testbilen lander på 474.000 kr. Det er mange penge for en i30. Men dagene i selskab med bilen var en så stor fornøjelse, at man skulle være et skarn for ikke at lade begejstringen strømme ud over spalterne.

På afstand ligner i30N ikke det køremonster, den er. Modellen fremstår som en underspillet tante i forhold til konkurrenter som den brutalt stylede Honda Civic R Type og den historisk tjekkede Golf GTI. Kun et par ekstra spoilere og diffusere, fælgene på 19 tommer, der som standard har 235/ 35/ 19 Pirelli Zero sportsdæk, forstørrede bremseskiver og røde bremsekalibre afslører, at det her er en i30 ud over det sædvanlige. Men tag ikke fejl.