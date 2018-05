Den lille GTI leverer meget af det samme som originalen

Stærke turboheste, sportsundervogn på brede 17-tommer poter med ekstra lavt tyngdepunkt og et kompakt karrosseri, der strutter af vitaminer. Sådan er den nye VW Up GTI.

Det er svært ikke at blive imponeret over de kulturpersonligheder, der blev født i 1975: den engelske kok Jamie Oliver, fodbold- og stilkonet David Beckham, vores egen Simon Kvamm, ja, vi kunne blive ved. Året er mindst lige så interessant i bilernes verden, for almindelige lønmodtagere kunne endelig købe et billigt, men værdigt alternativ til velhavernes Porsche. Den første VW Golf GTI blev således vist frem på den internationale biludstilling i Frankfurt i 1975 med en 1,6 liters-motor med benzinindsprøjtning og en effekt på 110 heste ved 6.100 omdr.

Den vejede kun 800 kg, så præstationerne var betragtelige for den tid: en topfart på 182 km/t. og et afsæt fra 0-100 km/t. på 9 sek. rent. Resten er historie, for GTI er jo blevet et begreb, men siden har Golf GTI vokset sig stor, stærk, men også lidt dyr, så man rask væk skal af med et godt stykke over 400.000 kr.

Her kommer den nye VW Up GTI ind i billedet. Den koster fra 183.976 kr. med tre døre og 10.000 kr. mere, hvis man vil have fem af slagsen. Og mere vigtigt: Den har simpelthen indbygget køreglæde, da man kommer til at elske dens kraftoverskud, sammen med Uppens kendte kvaliteter som letkørthed med præcist styretøj, nemt koblingspunkt og lette gearskift.