Den koreanske Golf er blevet meget finere

Den danner basis for et bredt modelprogram, som fra introduktionen også omfatter stationcaren, SW, der vokser med hele 97 liter i bagagerummet, så den lander på gigantiske 625 af slagsen, mens den femdørs har 395 liter, hvilket er et plus på 15 liter og gør den til en af de mest rummelige. Den klassiske SW-model følges af en mere strømlinet shooting brake-stationcar, som lander herhjemme i starten af det nye år, mens Kia næste forår også præsenterer en høj crossover-version af Ceeden.

Strammere pressefolder

Men lad os kigge under huden på femdørs hatchbacken, hvor Hyundai og Kias hofdesigner, Peter Schreyer, har strammet pressefolderne i forhold til forgængeren, og som fra visse vinkler minder om Peugeot 308.

Det er en bil, vi tester med koncernens nye 1,4-liters turbobenzinmotor på 140 hk og den opdaterede DCT-automatgearkasse med syv trin og dobbeltkobling. Udstyret er det, som bliver det forventede såkaldte niveau tre, der er topmodellen. Importøren har ikke de endelige udstyrsniveauer og priser klar, da man ligesom mange andre bilfirmaer skal have de sidste detaljer omkring den nye WLPT-norm, der angiver brændstofforbruget mere retvisende, på plads samt indregne en ny og mere detaljeret måde, de danske afgifter beregnes på.

Priserne forventes dog at lægge sig op ad de nuværende. Vi skyder derfor på en startpris fra i underkanten af 200.000 kr., mens testbilen formentlig vil ligge i omegnen af 260.000 kr.

Inden døre mødes du af en instrumentering med en central "flydende" skærm i midten, der er standard i en størrelse på syv tommer fra den mindste model og kan opgraderes i størrelse. Standardudstyret omfatter også bl.a. Apple CarPlay, DAB Plus-radio og sikkerhedspakke med fjernlysassistent, der selv blænder op og ned, træthedsregistrering, vognbaneassistent og nødbremse med genkendelse af fodgængere og cyklister. Men også eksklusivt LED-kørelys i Ice Cube-design, som ikke må forveksles med full LED-forlygter, der kan fås som ekstraudstyr.

Designboss Peter Schreyer har skabt en bil med kortere udhæng foran og mere agterude. Foran er pladsen ganske fin, mens der er kommet mere luft ved bagsæderne, hvor Kia gør meget ud af at fortælle, at der her er mere plads at gøre godt med end hos konkurrenterne. Det holder stik, her er i hvert fald pænt med rum til højt hår og benspjæt. Også bagagerummet er med sine 395 liter stort og regulært, godt hjulpet af en læssekant, der er lavere end i forgængeren. Bag rattet har vi en fin kørestilling med gode indstillingsmuligheder. Finish og kvalitetsoplevelse af interiøret opleves med halvhård og kulsort plast middelmådig, på trods af, at denne udstyrsvariant er peppet op med bl.a. aluminiumsdetaljer.

Den nye 1,4-liters motor med 140 hk og et moment på godt 240 Nm, der leveres fra 1500 til 3200 omdr., er imponerende letløbende og spiller godt sammen med det syv-trins DCT-gear, der skifter fjerlet. Men motoren snakker dog noget med, når du accelererer.

Forbruget, der er på 17,5 km/l-18,2 km/l alt efter udstyr, er rimeligt uden at være prangende. Kia og Hyundai har gennem mange år løbende håndplukket koryfæer fra den tyske bilindustri. Seneste skalp er Albert Biermann, som kommer fra BMW's Motorsportsafdeling og har været med til at fintune undervognen. Mens forgængeren var affjedret til den meget bløde side, er der nu strammet op og gjort mere fast, uden at det går ud over komforten. Vi oplever dog stadig, at det er en mellemklassemodel, hvor vægten er lagt på det komfortable frem for det faste, men som træder i karakter med et sikkert doseret vejgreb, når den presses i sving, ligesom styretøjet er blevet skarpere og mere præcist. Det hele spiller i en fin balance, men opleves dog ikke så nuanceret som klassemesteren VW Golf. Det hele kræver dog en længere test inden en endelig vurdering.

I modeller med automatgear kan du som standard sætte bilen op i Normal- eller Sportsindstilling, der går ind og påvirker bl.a. speederrespons, styretøj og forbrug. Det er en god feature, som giver en let mærkbar forskel.