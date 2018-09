Den dag, jeg gik ned på udstyr

Der kommer næsten altid et punkt i ethvert givent arbejdsprojekt - der kræver mere end blot sund fornuft og 10 fingre - hvor man med let hævet stemme siger til enten sig selv, eller hvem end der måtte stå i den umiddelbare nærhed: "Man må ALDRIG gå ned på udstyr!" Og det behøver ikke være, fordi man for at færdiggøre arbejdet har måttet finde noget specielt avanceret, dyrt eller sjældent stykke værktøj frem. Nej, selv noget så jordbundet basalt som en hammer kan give anledning til udråbet, og især hvis hammeren har en lækkerhedsfaktor lige omkring de 70 på den åbne Stanleyhammer-skala.

Selvfølgelig har udråbet lidt mere pondus, hvis det kommer, efter man har trukket et særlig lækkert stykke gear af stalden, som har kunnet få arbejdet til at glide ekstra hurtigt. En virkelig kraftfuld skruemaskine, et sæt ekstra lange skruetvinger eller blot en forlængerledning, der netop gør det muligt at bruge boremaskinen i den fjerneste afkrog af huset. Men det er altså ikke nogen nødvendighed.

At der er god anledning til at udbryde den i handyman-kredse noget fortærskede floskel finder man ud af, den dag man står med håndværkerhåret i postkassen, og det pludselig går op for en, at man rent faktisk netop i dén situation ER gået ned på udstyr.

Det gik forleden op for mig, hvor mangelfuld min værktøjspark er, da jeg ville lave en beholder til havekompost og ved køkkenbordet havde gjort en ret udførlig tegning af projektet, der involverede otte pæle, fire lægter og to-et-halvt dusin brædder. Alt den trykimprægnerede herlighed blev hentet i det lokale byggemarked og fragtet hjem i haven, hvor det i al sin gru gik op for mig, at jeg - selv til denne ret enkle grave-, save- og skrueopgave - var nået ud, hvor jeg gear-mæssigt ikke kunne bunde.

Mit pælebor viste sig at være så sløvt, at den knastørre jord flere gange lo hånligt af mig, min fuksvans så rusten, at det tog op mod et minut at save blot et enkelt bræt. Og kronen på værket var, at min skruemaskine og bits viste sig at være af så fesen en kvalitet, at jeg en håndfuld gange var ved at miste synet, når bitsene med høje smæld splintredes af overanstrengelse og sendte byger af metalsplinter mod mit ansigt.

Nej, man BØR ikke gå ned på udstyr, men man KAN godt ... Og har man viljestyrke nok, kan man også overleve det. Kompostbeholderen står der nu, og jeg er stolt af den, men næste gang, jeg skal giver mig hen til bare at skulle hænge et billede op på et søm, bliver det fandme med en hammer, der sprænger den åbne Stanleyhammer-skala.