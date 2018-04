Dansk golfbil med Mercedes-design

Garia fra Viborg står bag ny luksus-golfbil, der er udviklet sammen med Mercedes, har en rækkevidde på 80 kilometer og må køre 70 kilometer i timen på offentlig vej.

Det er ikke ofte, at et firma, som producerer golfbiler, er at finde centralt i spotlyset på den store internationale biludstilling i Genève. Men det var tilfældet i år, da danske Garia, der bygger golfbiler i den helt eksklusive klasse og elbiler til varetransport, var til stede. Det skyldes, at Garia, der har Lars Larsen fra Jysk som storinvestor, har udviklet en ny topmodel sammen med Mercedes, der både har været med til at skabe designet og har leveret en del af teknikken til bilen. Som andre Garia-golfmodeller er den godkendt til at køre på offentlig vej. Men med kraftigere motor, opdatereret software samt blandt andet forstærkede bremser og styretøj, som supplerer de uafhængige hjulophæng, er der tale om en mere rendyrket elbil. Mens de andre golfbiler hos Garia klarer 30-60 kilometer i timen, kan modellen, som hedder det lange navn Garia Golf car inspired by Mercedes-Benz Style, tilbagelægge 70 kilometer i timen. Den er udstyret med en elmotor på 11 hk, som kan peake ved 20 hk og give en pæn acceleration til bilen, der er to en halv meter i længden, har plads til to og med de ombordværende nærmer sig 500 kg. Rækkevidden på en opladning er 80 kilometer.

Garia Producerer en bred vifte af elektriske køretøjer til golf og varetransport. Hovedsædet ligger i Viborg, men 40 procent af produktionen færdigproducers på virksomhedens anden fabrik i Houston, Texas, hvor man er tættere på kunderne. Produktionen i Viborg sker hos JP Group. Produktionen foregik oprindeligt hos Valmet Automotive i Finland. Her skulle der mere plads til blandt andet at bygge Porsche Cayman og Boxster, så produktionen blev flyttet til Viborg for et par år siden. Garia beskæftiger i alt 60 medarbejdere.Firmaet blev grundlagt af Anders Lynge i 2005 sammen med Søren Bak. I 2007 investerede Jysk i Garia, og Jacob Brunsborg, der er søn af erhvervsmanden Lars Larsen blev en del af firmaet. Siden har Jysk og Lars Larsen sat en del penge i firmaet som de sidste fem år sammenlagt haft røde tal på omkring 100 millioner kroner.

Mange muligheder Hos Garia ser man gode muligheder for modellen, især på det amerikanske marked, som er det markant største for Garia, der producerer 1250 elektriske køretøjer om året. - Bilen retter sig typisk til folk, der bor tæt på en golfbane, og som kan køre hjemmefra og til banen eller måske ud i byen og få frokost, siger Anders Lynge hos Garia. Modellen er også godkendt til kørsel på offentlig vej herhjemme. Her forventes salget dog at være beskedent, blandt andet fordi der er tale om en åben bil, der kræver godt vejr. Prisen løber da også op, hvis man vil have en golfbil i den eksklusive ende af skalaen. Mens de billigste Garia koster fra 13.000 euro - eller 97.000 kroner - løber den Mercedes-stylede op i 59.000 euro - svarende til 440.000 kroner plus de danske afgifter, som kræver en særlig beregning for disse køretøjer. I den dyreste model får man så også blandt andet udstyr som touchskærm på 10,1 tommer, indbygget køleskab, sæder i håndvævet stof, full LED-lygter, aluminiumsfælge på 14 tommer og karrosseridele i kulfiber. Anders Lynge, som er uddannet industriel designer og står bag designet på firmaets andre modeller, har også selv haft en stor finger med i designet af den nye model. Her er filosofien, at den skal adskille sig så meget så muligt fra de golfbiler, vi kender i dag. - Det er et design, som udspringer af design-filosofien hos Mercedes. Det er et enkelt formsprog uden for mange linjer, og så er der link til andre Mercedes-modeller. Den er lavere og bredere end en golfbil normalt, på denne måde får man flere proportioner ind som på en rigtig bil, siger Anders Lynge om modellen, der også har tråde til den Mercedes-producerede Smart.