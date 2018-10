DS7 Crossback klar som opladningshybrid

Det historisk sofistikerede DS-mærke skal genoplives. Et af midlerne er elektrificering, hvor DS7 Crossback bliver en af frontløberne. Den høje model er nemlig vist som plug-in hybrid under navnet E-tense, der både drives af en benzinmotor og af strøm.

Her spiller en 1,6 liters benzinmotor på 200 hk sammen med to elmotorer på samlet 109 hk, som giver en samlet systemydelse på 300 hk i den firehjulstrukne bil. Batteriet rækker til at kunne klare 50 km på ren el efter den nye forholdsvis retvisende WLT-skala. Det svarer til værdierne hos koncernfætteren Peugeot 3008, som lanceres med samme teknologi.

DS har ikke angivet lanceringstidspunkt for DS7 Crossback E-tense, men hvis vi skal følge samme mønster som hos for eks. VW-koncernen, der også har mange mærker med grundlæggende samme teknologi under hatten, kommer premium-mærkerne først, så et bud kunne være først DS, dernæst Peugeot.

Samtidig har de dyrere modeller typisk en række funktioner eller udstyrsmuligheder, der først senere kommer til de mere mainstream-agtige. DS-modellerne har som udgangspunkt en stribe muligheder for luksus-indretning på listen over muligt udstyr. Rent teknisk peger de foreløbige oplysninger på, at DS7 Crossback E-tense ligner 3008'eren. Den har således også en E-save-funktion, hvor man kan reservere strøm til f. eks ren elkørsel på 10, 20 30 km eller mere.

DS, som er en del af Citroën, fremhæver dog også en high definition-skærm med real-time opdateringer til den nærmeste oplade-station.

Der skulle komme flere detaljer, når begge modeller vises på det kommende motorshow i Paris. Her viser DS også den mindre DS3 Crossback (se side 9), som allerede ved lanceringen præsenteres i en rent elektrisk version.