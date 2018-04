Cupra bliver selvstændigt Seat-mærke

Mellem mainstream og premium

De næste modeller, som strømlines efter det nye Cupra-koncept, bliver Ibiza, Arona og den kommende helt nye Leon, der lanceres til næste år. Men også den store syv-personers SUV, der er døbt Tarraco, og som kommer i år, vil formentlig komme med et Cupra-logo på fronten. Wayne Griffiths, der er salgs- og marketingchef hos Seat, forklarer filosofien til engelske Autoexpress:

"Vi prøver ikke på at være et premium-mærke. Vi vil placere os mellem mainstream og premium og på den måde appellere til kunder, som ikke er ude efter et klassisk mainstream-mærke, siger han.

Andre eksempler på lignende manøvrer er set hos for eksempel Fiat, som markedsfører Abarth. Andre som for eksempel Citroën er gået et skridt videre og har ikke alene udskilt DS som et selvstændigt mærke, men også udviklet helt separate modeller. Det skal ske for Volvos Polestar. Det er dog ifølge udenlandsk motorpresse uklart, hvad vej det VW-ejede Seat vil gå her. Fabrikken vil først og fremmest skabe et nyt og ekstra udgangspunkt for mærkets eksisterende modeller.

"Vi har ingen forhistorie at spille på. I stedet for vil vi have folk til at føle, at de er en del af "Cupra-stammen". Det skal ske på mange måder, både online, med events og med en Cupra-verden med tilbehør," siger Wayne Griffiths.

Det nye Cupra-mærke skal herhjemme ifølge FDM sælges fra fem deciderede Cupra-forhandlere.