Camping for livsnydere i alle aldre

Ægteparret Peder og Tina Kristensen har med Henne Strand Camping lavet en campingplads, som de godt selv kunne tænke sig at bo på. De får brygget deres egen øl, har fået en ny reception, der minder om en moderne restaurant, og de bygger arkitekttegnede hytter, som skiller sig ud.

For mange campister er drømmen om at have sin egen campingplads er ikke fremmed, og den drøm har Peder og Tina Kristensen gjort til virkelighed. De har arbejdet på Henne Strand Camping siden 1999, da Tina Kristensens forældre havde den, og så købte parret den i 2004. Nu er det en firestjernet plads med en række tilbud, som parret godt selv kunne tænke sig at benytte. De henter inspiration fra andre campingpladser - blandt andet i udlandet. - Tidligere tog vi på hotelferie, men nu tager vi på tur med campingvognen uden for sæsonen, blandt andet når vi skal holde jul. Så kører hele familien til Østrig og står på ski og vandrer. Når vi er på ferie, researcher vi selvfølgelig også på, hvad de gør på andre campingpladser. Vi har brugt megen tid på at finde frem til, hvad det er for en campingplads, som vi gerne vil have. Det er en plads for livsnydere i alle aldre, siger Peder Kristensen.

Den bedste sæson i regnvejr For dem, der ikke har fortrængt den våde sommer sidste år, kan Peder Kristensen komme med en overraskende afsløring. - På trods af det dårlige vejr havde vi vores suverænt bedste sæson sidste år, ja, de seneste tre år er det kun gået fremad med antallet af overnatninger, fortæller han. Men det at være ejer af en campingplads er også hårdt arbejde i rigtig mange timer, og det er ikke altid, der har været et stort plus på kontoen. - Nej, vi har da også oplevet år, hvor der ikke var så meget til at lønne os, men det måtte vi jo så bare klare, og vi har heldigvis kunnet se, at når vi har lavet nye tiltag på pladsen, er de blevet godt modtaget af vores gæster, siger han.

Møbler lavet af træ fra havn De nye tiltag på Henne Strand Camping må meget gerne rumme en god historie, der kan være med til at brande pladsen. Det gælder også receptionen, som har fået siddepladser, hvor gæsterne kan sidde og få sig en kop kaffe eller en vand, mens de venter. - Møblementet er lavet af træ fra Knudedyb Havn og designet af Thors-Design i Herning, som opkøber bolværk fra gamle havne og omdanner det til nyt. Det handler om at give gæsterne en god oplevelse, og så er det jo også flot at kigge på for os, der skal sidde der og arbejde i mange timer, understreger han.

En kasse øl om dagen Fra receptionen sælger ægteparret campingpladsens egen øl til gæsterne. Øl-projektet blev lanceret for nogle år siden, og det er blevet populært. - Ja, vinteren er blevet brugt på at brygge mere øl, og i sæsonen sælger vi en kasse om dagen, fortæller Peder Kristensen. Til pinse skal tre arkitekttegnede campinghytter stå klar. De koster ægteparret 500.000 kroner stykket og er på 35 kvadratmeter. - Vi kunne nok godt have fået lavet hytter, der kostede det halve. Men igen handler det om den gode historie og det at kunne tilbyde vores gæster noget særligt, siger Peder Kristensen. De cirkelformede Lærkereder kan huse op til to personer og er bygget i sibirisk lærketræ og omkranset af valset cortenhegn, der indrammer terrassen og beskytter mod vestenvinden. Hytterne har et rum med særskilt badeværelse og sauna. På terrassen er der en spa samt inde- og udepejs. Lærkerederne er etableret i samarbejde med Anders Carlsen fra Tid & Rum Arkitekter og Kasper Holmboe og Troels Thorbjørnson fra Spant Studio i Aarhus. De tre Lærkereder er kun begyndelsen på et større projekt på Henne Strand Camping, der i 2019 er klar med Falkereden og Ørnereden, der kan huse henholdsvis fire og seks personer.