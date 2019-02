Cadillac viser konkurrent til eldrevne luksus-SUV'er

Det amerikanske luksusmærke er klar med koncept for el-crossover, som skal konkurrere mod Audi e-tron og Tesla Model X.

Hæderkronede Cadillac er nu endelig sat i gear med retning mod den fagre nye verden af elbiler. Første model bliver en høj crossover-model, der sigter direkte efter biler som den helt nye Audi e-Tron, Mercedes EQC og Tesla X, hvor sidste vil have et forspring på seks år, når den endnu unavngivne Cadillac-model ventes på markedet i 2021.

Den bygger på GM-gruppens nye elektriske BEV3-platform, som skal bære den næste generation af GM's elbiler, der vil få en rækkevidde på mindst 482 kilometer. BEV3-platformen skal være basis for en række modeller hos GM, der spænder over alle karrosserivarianter, og som rummer både for-, bag- og firehjulstræk.

Allerede for to år siden blev miniklassebilen Chevrolet Bolt, der har en rækkevidde på omkring 380 kilometer, nemlig lanceret. Den lovende elbil, som også ville passe godt herhjemme, har dog levet en noget omtumlet tilværelse på vore breddegrader. Den kom som en Opel Ampera-e, der blandt andet blev solgt på det elbilhungrende norske marked.

Men PSA's overtagelse af Opel satte en stopper for salget, før den kom til Danmark, da den franske koncern vil satse på sine egne modeller. Sideløbende har usikkerhed om afgifterne og dermed priserne også spændt ben for modellen.