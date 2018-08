Britiske biler regerer på Skiveegnen

Træffet har tidligere været afholdt som Made In Great Britain - Classic Motor Show, men flere ønskede at komme med deres nyere britiske køretøjer, og derfor er navnet i år omdannet til det mere mundrette navn: Britisk Motor Show.

Noget, som satte sit præg på det årti, hvor flot designede Rover 3500-modeller var så ringe, at de stod og rustede lige uden for fabrikken, og kvalitet og afsætning var i frit fald, indtil Mini Metro nogle år senere satte et punktum som en sidste krampetrækning, inden Margaret Thatcher solgte ud, opdelte og privatiserede stumperne...

Engelsk hele dagen

Ifølge arrangør Freddy Laursen fra Made In Great Britain Association er træffet for folk med hang til alt britisk, om det så er biler, busser, lastbiler, motorcykler, traktorer eller varevogne og uanset alder på køretøjet. Der bliver også mulighed for at få noget at spise fra en britisk Bedford foodtruck, der bliver indendørs pub-område, indendørs markedsområder hvor man kan gøre en god handel, lidt britisk musik skaber de festlige rammer, og to Morris 1000 øltrucks fra Viborg udskænker med ægte engelsk charme træffets eget øl.

I skrivende stund er der forhåndstilmeldinger fra over 150 køretøjer, men man håber at runde 250 køretøjer. Der bliver rig mulighed for at kigge på alle slags køretøjer fra landet, som gav os store mærker som: Austin, Bedford, Caterham, engelsk Ford, Jaguar, Land Rover, Leyland, Lotus, MG, Mini, Morgan, Morris, Rover, Sunbeam, Triumph, TVR, Vauxhall, Wolseley og mange andre stolte engelske køretøjer. Publikum har gratis adgang til Strandet Hovedgaard igennem hele dagen.