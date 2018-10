Bilsalg i september dykkede efter august-udsalg

Kurven for bilsalget i sensommeren ligner nærmest et stort bølgeskvulp. Efter at have været unaturligt højt i august, hvor der nærmest var brandudsalg af gamle modeller, før de nye EU-krav med den mere retvisende WLTP-opgørelse over brændstofforbruget trådte i kraft, dykkede det i september.

Over en kam ligger bilsalget med cirka 170.000 nye biler i årets først ni måneder dog en tand over 2017, som var rekordår. Gunni Mikkelsen, der er direktør hos De Danske Bilimportører, uddyber:

- Årets bilsalg kører i særdeles højt gear. Vi er fortsat oppe på et rekordhøjt antal af biler. Og det kan vi jo kun være glade for. Det, som vi ser i september, er, at den nye test for måling af brændstofforbrug trådte i kraft - den såkaldte WLTP-metode - og det har naturligvis påvirket månedens salg, da en stor del af bilerne målt med den gamle metode, blev solgt i august. Men samlet set er konklusionen, at salget fortsat er på et ganske højt og meget tilfredsstillende niveau, siger han.