Biler med svung: Kia går nye vej med elegant Ceed

Med Proceed er en elegant shooting brake-variant af den nye Ceed

Der gemmer sig overraskelser i selv de mere almindelige biler, der med lidt svung over linjerne kan komme til at ligne en million. Det har VW vist med Passat, der fik en finere femdørs fætter kaldet CC og senere Arteon, mens Mercedes CLA shooting brake har skabt en langt mere elegant udgave af det, som kunne have været en A-Klasse stationcar. Hyundai er gået nye veje med i30 fastback, der er en pænt skåret femdørs version af i30, og nu følger Kia fra samme koncern med den nye Proceed. Linjerne på den nye model er kreeret på Kias europæiske designcenter i Frankfurt, hvor Gregory Guillaume, som er mærkets europæiske designchef, har stået i spidsen for projektet.

Inden døre ligner Proceed de andre Ceed-modeller. Den har dog bl.a. mere pynt og aluminiums detaljer i kabinen. Foto: Kia

Sportslig fremfærd Proceed er en elegant shooting brake-version af den kommende stationcar-udgave af den nye Ceed. Det er en sportslig stationcar, der er omkring 4,6 meter og kun er en skvis længere end den kommende Ceed stationcar, men er godt fire cm lavere og ligger også en halv cm tættere på vejen, hvilket ifølge Kia giver mere nærværende køreegenskaber. Hyundai/Kias nye hof-chefingeniør, Albert Biermann, har også været inde over undervognen, som har fået et mere fast og sportsligt touch end de mere almindelige modeller, forlyder det. Her fremhæver producenten undervognen med komplet uafhængige hjulophæng. Den mere skrå taglinje går ikke ud over bagsædepladsen, lover Kia, som har sænket bagsædebunden tilsvarende. Bagagerummet er med sine 594 liter dog en tand mindre end de 625 liter, som den almindelige stationcar rummer.

Den bagerste taglinje på Proceed er sænket, men det går ikke ud over højden, da bagsædet er sænket, lover Kia. Et bredt lygtebånd med LED-lys afslutter designet agterude. Foto: Kia