Berlingo og kloner klar i nye udgaver

Interessen kølede dog af, da anden generation med mere vægt på sidebenene kom på banen i 2008, hvor bølgen af de mere smarte mpv'ere for alvor rullede, og nu har PSA altså både fastholdt og forfinet konceptet i en tid, hvor vindene blæser hen mod de høje suv- og crossovermodeller. Det sker med Opel Combo, som er et nyt tredjehjul, der er kommet til, efter PSA har indledt et tættere samarbejde med Opel, som endte med opkøb af det tyske mærke i fjor.

God plads

Berlingo kommer i to længder med plads til fem eller syv om bord og måler 4,40 meter og 4,75 meter. Ligesom i forgængeren er der indbygget en række hverdagspraktiske løsninger. Adgangen klares med skydedøre i hver side, mens der i multifunktionstaget blandt andet findes det ekstra "handskerum", Top Box. De tre individuelle sæder på anden sæderække kan fjernes helt, hvilket giver en helt flad bund, og når passagersædet lægges ned, er der mulighed for at transportere genstande på henholdsvis 2,70 meter og 3,05 meter. I den korte version bliver der dog 100 liters mere bagagerumsplads at fylde ud, så den nu lander på 775 liter.

Citroën fremhæver muligheden for i alt 19 hjælpesystemer, herunder adaptiv fartpilot med stopfunktion, grip control med hill holder, der sikrer vejgrebet på glat underlag, og trailer stability control. Men også nødbremse, bakkamera med fugleperspektiv og "Flank guard", der ved hastigheder under 10 km/t advarer føreren ved forhindringer i siden, for eksempel hvis et hjørne skæres for skarpt, nævnes.

Modellerne får mulighed for en ny 1,5-liters BlueHDi dieselmotor, der findes flere varianter, bl.a. med 130 hk, samt den 1,2-liters Puretech benzinmotor. Desuden er der mulighed for ottetrins EAT8-gearkasse og multimediesystem med Apple Carplay. Tidspunkt for dansk introduktion af Berlingo og Partner, danske priser eller udstyr foreligger endnu ikke. Opel satser dog foreløbig kun på varevognsudgaven.