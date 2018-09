Andre bilmærker fik hurtigt øjnene op for bilens kvaliteter. Den blev først bygget som sedan, men efter et år kom der også en hatchbackudgave med større bagklap.

På mange måder kan man anføre, at 127'eren er en af få, der har stået model til dagens super populære minibiler. Faktisk var konceptet så vellykket, at bilen bliver kåret til Årets Bil i Danmark 1972.

Larmende

Fiat 127 afløste de kendte 600 og 850, og noget af det nye var, at maskinen var rykket om foran og placeret på tværs - i praksis næsten samme teknik som i den lidt større Fiat 128, der blev Årets Bil to år før. Denne konstruktion gav mulighed for stor udnyttelse af kabinen, og sammen med hatchbackdesignet var det lig med en praktisk vogn til små penge.

I 1972 kostede en Fiat 127 cirka 23.000 kroner.

Den lille Fiat var bare 3,6 meter lang - det svarer til en 500 i dag. Muskler var der ikke mange af i basismotoren med gammeldags stødstænger og kun 45 hk. En beskeden vægt på kun 725 kg gjorde alligevel, at 127'eren trods alt kunne flytte sig.

Senere kom en 1049 ccm motor med 50 hk og en kraftig 1,3-maskine med 70 hk til dem, der ville sige fremad til deres Fiat.

Under alle omstændigheder blev 12-syveren så populær, at den var Danmarks mest solgte i 1975 og 1976. Jeg har tidligere haft lejlighed til at køre minibilen og skal hilse og sige, at motoren skal have godt med omdrejninger, for at den føles hurtig. Heldigvis klikker de kun fire gear uanstrengt på plads, mens maskineriet støjer voldsomt under acceleration.

Lydisolering var ikke noget, italienerne brugte tid på dengang, og ved 100 kilometer i timen, som det tager omkring 19 sekunder at nå op på, er der højfrekvent boom fra de tynde stålplader.

Man kan kun beundre dem, som drog sydpå ad de tyske motorveje i en Fiat 127, som kørte 135 kilometer i timen på toppen.