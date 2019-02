Airbags bliver mere intelligente

Hyundai lancerer airbag, der er mere effektiv ved flere på hinanden følgende sammenstød. Her er der potentiale, lyder det fra en sikkerhedsekspert, som forudser stor udvikling inden for airbags.

- Ved at forbedre airbagsystemets effektivitet i forbindelse med flere kollisioner forventer vi at kunne forbedre sikkerheden for fører og passagerer i vores biler markant, lyder det fra Taesoo Chi, som er chef for "Chassis Technology Center" hos Hyundai Motor Group.

Ved at genkalibrere den kollisionskraft, der skal til for at udløse bilens airbags, reagerer luftpuderne hurtigere ved den anden kollision, så sikkerheden forbedres.

Hvis det første sammenstød ikke aktiverede airbaggen, er det dog ikke sikkert, at den er klar i anden omgang. Men det skal nu være tilfældet i biler fra Kia og Hyundai, som har vist et multikollisions-system, hvor bilens teknologi når at kalibrere airbaggen efter det første sammenstød, så den er klar igen.

Ved en kollision fortsætter bilen ofte videre og rammer måske ind i et træ eller en elmast efter at have påkørt en anden bil.

Tal fra National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i USA viser, at der fra 2000 til 2012 skete sekundære kollisioner i cirka 30 procent af 56.000 bilulykker i Nordamerika.De hyppigste former for ulykker med flere kollisioner forekommer, fordi biler krydser vognbanemarkeringerne (30,8 procent), pludselige stop ved betalingsanlæg (13,5 procent), påkørsel af midterrabatten (8,0 procent) og kørsel ud over vejsiden med efterfølgende kollision med træer og elmaster (4,0 procent).

Selvtænkende airbags

I forvejen har blandt andre VW-gruppen i mange modeller en såkaldt multikollisionsbremse, der hindrer, at en bil efter en kollision for eksempel skubbes over i en modkørende. Og det nye system fra Kia-Hyundai ligger i forlængelse af dette og er klart positivt, mener Søren W. Rasmussen, der er bilteknisk redaktør hos FDM's Motor og dansk medlem af Euro NCAP, som sikkerhedstester biler.

- Det er et selvtænkende system, der ligesom multikollisionsbremse kan tage højde for, at der sker en yderligere kollision. Det er en smart funktion, siger Søren W. Rasmussen, som tror, at vi kommer til at se flere lignende systemer.

I de seneste år har bilfabrikkerne forsket i forskellige måder at gøre såvel airbags som bilernes indretning mere sikker. Det gælder i den sammenhæng også sæder, nakkestøtter og selestrammere.

- Man forsker især i den timing, som airbaggen aktiveres med. Hvis den kommer for sent eller for tidligt, kan man risikere, at den ikke har en effekt, eller at den kommer til at virke som en boksebold. Jo bedre timingen er, desto bedre sikkerhed giver airbaggen, siger Søren W. Rasmussen.

De første generationer af airbags blev aktiveret, når en indbygget kugle blev skubbet ved en kollision, men de nye reagerer på langt mere sofistikerede følere og sensorer, og de aktiveres altså også mere raffineret. I øjeblikket forskes der især intensivt i sæder med indbyggede airbags.

- I forbindelse med de kommende selvkørende biler vil sæderne kunne være i andre positioner end i dag. Derfor bliver der forsket meget i at indbygge airbags i sæderne, siger Søren W. Rasmussen.

Den nye multikollisions-airbag lanceres med kommende modeller fra Hyundai og KIA. Producenten skriver dog ikke hvornår.