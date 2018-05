Adria vil have børnefamilierne med på vognen

Basis3 er et finansieringssamarbejde mellem Basisbank og Adrias forhandlere, der minder om leasing. Men her er det campisten, som ejer vognen. Der er indbygget en tilbagekøbsgaranti, som gør, at campisten kan levere vognen tilbage efter tre år. Foto: Adria Danmark

Nu kan man få en ny campingvogn på afbetaling med tilbagekøbsgaranti efter tre år. Det er Adria, der med Basis3 prøver at lokke flere børnefamilier til at købe campingvogn.

Salget af nye campingvogne gik lidt ned i sidste sæson, og branchen har oplevet et kæmpe dyk i salget siden finanskrisen. Det er måske medvirkende til, at forhandlere af campingvogne finder på nye måder at få flere til at investere i en ny vogn. Blandt dem er Adria. For cirka 10.000 kroner i førstegangsydelse og en månedlig betaling kan man nu købe en af fem nye Adria-modeller, og efter den treårige bindingsperiode kan man levere campingvognen tilbage igen, hvis campinglivet ikke lige var noget, eller hvis man vil have en anden campingvogn. Tiltaget kaldes Basis3. - Vores udgangspunkt var at lave leasing, men det kan vi ikke. Det er der flere årsager til, men den væsentligste er, at man ikke har registreringsafgiften at arbejde med, ligesom bilbranchen har. Så nu prøver vi med Basis3, forklarer Martin Kolst, salgschef hos Adria Danmark. Grundlæggende betaler man en førstegangsydelse på 9995 kroner samt en månedlig ydelse, der afhænger af, hvilken model campingvogn man vælger. Den månedlige ydelse er 2404 kroner for den billigste model og 2773 kroner for den dyreste i serien.

Det samlede salg af campingvogne i Danmark Før finanskrisen:2006/07: 8343



2007/08: 7292



Efter krisen slog igennem:



2010/11: 3336



2011/12: 2691



2012/13: 2367



2013/14: 2207



2014/15: 2263



2015/16: 2450



2016/17: 2307



En sæson i campingbranchen løber fra september til slutningen af august året efter.

Unge familier skal opdage camping Ifølge Martin Kolst er tilbuddet et forsøg på at få børnefamilierne tilbage, der ellers stort set har været væk som købere siden krisen. - Vores største udfordring i dag er at få de unge familier til at opdage camping igen. Rigtigt mange er blevet vænnet til at klikke en standardferie i kurven, og det er brand-ærgerligt, fordi de går glip af en god familieoplevelse, hvor både børn og voksne kan slappe af, forklarer Martin Kolst.

Fem modeller Basis3 kan i første omgang fås med fem forskellige indretninger - tre med køjesenge, en med dobbeltseng og en med enkeltsenge. Til alle vognene hører et nyt Ventura-fortelt fra Isabella. - Vi vil ikke udelukke nogen. Nu har vi fem modeller i første omgang, så vi kan overskue det. Måske udvider vi det til også at gælde større vogne, hvis der viser sig at være en efterspørgsel, siger han.