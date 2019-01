Designmæssigt gik den nye veje ved at have stationcar-lignende proportioner. Samtidig ændrede den firedørs sedan navn fra Derby til Polo Classic, og den kunne fås med samme motor- og udstyrsudvalg som Polo. Den nye Polo kunne fås med fire motorer - med 40, 50, 60 hk samt en særlig formel E-motor, der var ekstra økonomisk.

"Hvis langbenede gør sig det bekvemt foran, kan der kun sidde personer under middelhøjde bagi, og så skal de endda sidde med spredte knæ for ikke at blive kilet fast," skrev en anmelder.

Kvik motor

Benzinmotoren på 1,1 liter havde 50 hk, hvilket bragte accelerationstiden fra 0 til 100 ned på 15,4 sekunder, mens topfarten var 146 kilometer i timen.

Dengang skulle man regne med et benzinforbrug mellem 11 og 15 kilometer pr. liter.

Til gengæld kunne Poloen rent æstetisk ikke måle sig med forgængeren. Det ændrede sig dog, da Polo året efter kom som tredørs coupé, der specielt huskes for G40-versionen fra 1987, der havde en 115 hk/ 150 Nm stærk 1,3-liters G-Ladermotor og kunne klare 0-100 på 8,8 sekunder.

I 1987 introduceredes Polo med en 45 hk dieselmotor og var på det tidspunkt den mindste dieselbil på det tyske marked. Faktisk blev Poloen en af de bilmodeller, der var længst på markedet, for i 1990 fik den et facelift, så vi skal helt frem til 1994, før tredje generation af Polo kommer på markedet.

Selv om salget af Poloen i anden generation generelt var pænt, blev der importeret et betydeligt antal brugte Poloer fra Tyskland og Schweiz, der blev solgt langt op gennem 1990'erne. Derfor er det heller ikke et helt usædvanligt syn at se den stationcarlignende Polo på gaderne i dag. I det hele taget er Poloen blevet til et noget mere langtidsholdbart begreb end de fleste mere flygtige tendenser fra 1981.