- Når vi bliver gamle, kan vi prale af, at vi nåede at opleve benzinmotoren

- Ja, det kan jeg godt. Men udgangspunktet er helt anderledes, end når man kører på en racerbane. Jeg kan godt blive begejstret, men på offentlig vej handler det mere om at få en rolig rejse. Mine børn kan godt blive begejstrede for A1, men jeg lever mere bag rattet på en R8'er - som her på banen på Ascari, hvor jeg kørte hot laps (hurtige omgange, red. ) efter mørkets frembrud forleden. Det er stadigvæk det, der tænder mig mest. Det er der ingen tvivl om.

Som ambassadør for Audi kører Tom Kristensen stadig masser af kilometer på racerbane. Her på Ascari Race Resort, hvor han kørte journalister rundt i den potente racerbilsversion af Audi R8. Foto: Daniel Wollstein

Ny begejstring

Efter han stoppede karrieren som aktiv racerkører, er det især de klassiske biler, der har fremkaldt hans begejstring.

- Specielt på Goodwood (hvor der hvert år holdes en klassisk bilfestival med masser af motorløb, red.) har jeg kørt mange forskellige biler fra før, jeg blev født. Det gælder både Ford Galaxie, Jaguar E-Type, AC Cobra og Ferrarier. De er vanvittigt fascinerende. De er spændende. De er fra før, man begyndte at tænke i aerodynamik. Bilerne har ikke ret meget vejgreb fra den mekaniske del som hjulophæng og dæk. Hvor man i dag med en R8'er overvejer at give den et gear mere og fortsætte accelerationen, skal man i de biler til at tænke på at bremse. At mærke den historie og den udvikling, som bilindustrien har været igennem, det er jeg blevet mere opmærksom på og sætter pris på i dag.

Generelt har han dog noteret sig, at bilbegejstringen er under forvandling. Fra ydre design og hestekræfter til infotainment og connectivity.

- I dag kigger de unge mennesker jo ind i bilerne for at se, hvor store skærmene er. Men det har bare gjort bilbegejstring til en langt bredere ting end før. Man ser det også i min verden inden for motorsporten. I dag følger man ikke bare løbet på banen. Man har en app, hvor man for eksempel i Formel-e (Formel 1 for elektriske biler, red.) kan følge bilernes ladestand og boostniveau.