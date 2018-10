- Jeg er stadig virkelig nysgerrig

Da Ole Stephensen blev fyret fra TV 2, gik det op for ham, at han kun havde prøvet at have medvind. Men hvad gør man, når der pludselig bliver vindstille, og telefonen ikke ringer? Man starter forfra og leger, at man er 22 igen

- Hmm ... siger han og holder en tænkepause. Spørgsmålet, han er blevet bedt om at svare på, er, hvad det er, der især har formet hans liv. Er det tilfældigheder? Bevidste valg? Eller noget helt tredje?

- Nysgerrighed, lyder det så.

Det er måske et stort spørgsmål, men også noget, Ole Stephensen har haft lejlighed til at reflektere over, for han har netop udgivet erindringsbogen "Rub og stub". Undertitlen er "over stok og sten", og man kan faktisk godt føle sig lidt forpustet, når man læser om hans meritter. Både fordi han har nået meget, og fordi han har spredt sig så forholdsvis bredt. Journalist, tv-vært, manuskriptforfatter og skuespiller er bare nogle af de titler, han kan skrive på sit cv.

- Egentlig forstår jeg ikke, at jeg har fået lov til at gøre de ting, jeg gjorde, og at jeg kunne slippe af sted med det. Det er jeg meget taknemmelig over. Jeg kan ikke finde anden forklaring, end at folk godt kan forstå, at man kan have flere kasketter på, konstaterer han.

I de senere år har han føjet endnu flere titler til. Lokalpolitiker i Gentoftes byråd og konservativ folketingskandidat er to af dem, og sammen med sin kone Julie driver han også en butik med udstyr til hunde og andre kæledyr.

- Det gør jeg med lige så stor glæde og entusiasme, som jeg laver et tv-program. Jeg synes, det er enormt sjovt at stå i den butik. Og hvis man er så heldig, at man kan arbejde på den måde, at det er lysten, der driver værket, skelner man jo ikke mellem det ene og det andet.

Ærlighed og temperament

Hans løbebane blev grundlæggende lagt fast, da hans forældre gav ham en spritduplikator til hans 14-års fødselsdag. Den blev hurtigt grundlaget for hans første bladproduktion, og allerede som 15-årig var han i Ekstra Bladet iført tidstypisk Che Guevara-look og med ditto politiske holdninger i anledning af, at han havde skrevet en digtsamling, som han selv udgav.

Det var dog først efter en journalistuddannelse og i parløbet med Jarl Friis-Mikkelsen som den ene halvdel af Brødrene Øbberbøv, at Ole Stephensen for alvor dukkede op i danskernes bevidsthed. Siden satte han sig godt fast med både film- og værtsroller på "Eleva2ren" og "Go' morgen Danmark".

Den førnævnte nysgerrighed har hele vejen været hans største professionelle styrke, vurderer han. Den og så ærligheden.

- Jeg har stort set altid sagt, hvad jeg mener. Ikke på den måde, at jeg har været grov - jo, det har jeg også. Jeg har faktisk et ret hidsigt temperament. Det har ikke været en styrende egenskab, men da jeg var yngre, kunne jeg blive meget vred, også over mærkelige ting. Folk, der holder af mig, har sagt, at jeg skulle passe på med det, og så tror jeg efterhånden, jeg har lært at tøjle det, men det er også gået galt nogle gange, hvor jeg har talt grimt til folk, og det er jeg selvfølgelig ked af.

- Det skal nok gå

Et andet karakteristisk træk er hans vilje til at kaste sig ud i ting, som han ikke nødvendigvis var godt hjemme i, hvad enten det var at filme til tv eller spille skuespil. Man kan ikke lade være med at tænke, at der ligger en grundlæggende selvtillid bagved. Eller måske en ubekymret tilgang til livet.

- Det har jeg. Om der er penge eller ikke penge på kontoen - det skal nok gå. Og det er også gået indtil nu. Der har også været masser af held undervejs, siger han. Det var for eksempel heldigt, at han blev født ind i den familie, han gjorde, og havde forældre, som med deres "frihed under ansvar"-tilgang var forud for deres tid, når det gjaldt børneopdragelse. Og heldigt, at han ikke har erindringer om nogen form for mobning, selv om han blev født med ganespalte og ikke kunne tale rent, før han blev 8-9 år.

- Jeg har hørt nogle bånd fra den taleundervisning, jeg gik til, hvor de bad mig om at sige ord, hvor man skulle bruge ganen. "Mange lange gange" for eksempel. Det blev bare til "ange ange ange".

Sjov på skilsmissefabrikken

Det var også heldigt, at "Eleva2ren" mistede værten Ole Thisted samme dag, som han selv mistede et job på den københavnske Kanal 2. Og selv om underholdningsjournalistik indimellem er mere besværligt, end det ser ud, er det "Eleva2ren", han peger på som det sjoveste i sin karriere - og af og til også det mest arbejdskrævende.

- Det var næsten en livsstil at være på programmet, for man tænkte ikke i arbejdstid. Man var der, fordi man syntes, det var skidesjovt. Derfor var det også en skilsmissefabrik, og de, der havde børn, havde svært ved at få det til at hænge sammen. Man arbejdede, til man var færdig.

Programmets miks af alvorlige historier og lettere indslag som spillet med Hugo, der spurgte "Hva', hvor skal vi hen du?" faldt nogle for brystet. Selv sammenligner Ole Stephensen det med et godt middagsselskab.

- Måske sidder vi i den ene ende af bordet og snakker om ejendomsskat, men så hører en af os en bemærkning fra den anden ende, som får hele bordet til at grine, og så begynder vi også at grine. Så skifter vi emne, snakker lidt på kryds og tværs, og så vender vi tilbage til vores ejendomsskatter. Det, synes jeg, er et meget, meget hyggeligt middagsselskab.

Søm i ligkisten

På en måde passer billedet af middagsselskabet også fint på Ole Stephensen selv. På den ene side er der ham med Øbberbøv, "Walter & Carlo" og "Kampen om den røde ko". På den anden side er der ham den mere seriøse og nørdede, som synes, at det mest interessante, han har lavet i sit arbejdsliv, er et halv time langt indslag i programmet "Lørdagskanalen", som pillede den officielle beredskabsplan i tilfælde af et uheld på Barsebäck fra hinanden.

Undervejs har han dog ikke været bekymret for, om nogle måske ville tænke, at man da ikke både kunne lave Øbberbøv og være kritisk journalist.

- Jeg har aldrig skænket det en tanke, og jeg kan ikke forklare det med andet, end at hele mit arbejdsliv, fra jeg fik min spritduplikator, har været lystbetonet og fyldt med medvind. Medvinden stoppede først, da jeg var midt i 50'erne.

Så blev der stille

Nærmere bestemt var det i juni 2008, at Skandinavisk Film Kompagni, som han var medstifter af, fik at vide, at de ikke længere skulle lave morgen-tv for TV 2. Det betød også et farvel til ham og Line Baun som værter. De valgte begge to at blive så længe som muligt, og det var formentlig en dårlig idé, konstaterer han.

- Hvis jeg havde villet mig selv det bedre, skulle jeg være holdt op med det samme og brugt den platform, jeg havde, til at komme videre. Men nej. Jeg kørte videre til lillejuleaften, og så startede det nye morgen-tv efter nytår. Så var der det med temperamentet igen, for jeg begyndte at håne det offentligt og brokke mig over, hvor dårligt det var. Hvis jeg skal fortryde noget, er det dét. Der stod jeg formentlig selv og slog søm i min ligkiste.

Efterfølgende blev der forholdsvis stille. Telefonen ringede ikke med tilbud om at lave mere tv. Og det var forfærdeligt. Han var nede at vende, erkender han.

- Det gik op for mig, at jeg hele mit liv havde haft medvind uden at være opmærksom på det. Jeg havde selv syntes, at det var lidt op ad bakke indimellem, men det var jo løgn. Jeg havde slet ikke prøvet at gå op ad bakke. Når du ikke har medvind, føler du ikke, at du går i modvind, men du føler, at det går langsommere, og at der bliver vindstille til sidst.

Ind i maskinrummet

Hjælpen kom blandt andet fra en af hans gode venner, der spurgte, hvorfor han ikke legede, at han var 22 år, ikke var bange for noget som helst og bare kastede sig ud i det. Så det gjorde han. Startede forfra, skrev bøger, lavede film om EU og tv for DK4.

Og så dukkede det med politikken også op. Egentlig affødt af en historie, han lavede på morgen-tv om en armensk familie, der skulle udvises, selv om de var faldet godt til i Danmark. Helt urimeligt, mente Ole Stephensen, og det fik tændt et politisk engagement og en lyst til at være andet end en gammel sur mand, der sad og brokkede sig over de beslutninger, som andre tog. Og uanset om han bliver valgt til Folketinget eller ej, har det været berigende at komme ind i en ny verden som 60-årig og suge viden til sig.

- Jeg kender jo til det fra den anden side, men jeg har aldrig været inde i maskinrummet, og jeg har aldrig før været i den situation, at jeg skulle kunne svare på de spørgsmål, jeg selv stillede. Det er svært, det kan jeg godt love dig. Ethvert svar har du jo selv modsvaret til.

Men hvad med den udadvendte Ole? Ham med underholdningsgenet, der er sprunget op på scener og lærreder. Hvor er han henne i det nye liv?

- Han er der stadigvæk. Han holder politiske taler i stedet for. De skal selvfølgelig have indhold, men de må gerne være sjove. Humor må gerne bruges i politik. Det skal ikke kamme over, men der er altså mange tørvetrillere, som godt kunne bruge et grin.