- Alle moderne biler er blevet dæmpede, overassisterede og følelsesforladte

Det var i virkeligheden flyene, han begyndte med at have interesse for. Men mange af piloterne kørte i sportsvogne, og han fattede snart interesse for de små MGA'er og Sunbeams, der kørte ud og ind af hovedvagten. Som 11-årig fik han sin første racerbane, og så var bilinteressen cementeret.

Hans Uffe Christensen er vokset op med en mor, der drev hotel, og en far, der var officer i Flyvevåbnet. Det sidste betød, at familien boede mange år på en flyvestation, og Hans Uffe Christensen tilbragte timer for enden af landingsbanerne, hvor han lå sammen med et par kammerater og så flyene lande og lette.

Vi nåede at dele kontor i fem år, så de fleste af Hans Uffe Christensens røverhistorier har jeg hørt før. Alligevel kommer der nye ting på bordet, da jeg endelig fanger ham til et interview om hans passion for biler.

Forelsket i Morgan

Bilerne fik han af sin mor, for selv om faderen var officer, var det moderen med eget hotel, som tjente flest penge. Det var også ved hotellet, at han første gang blev forelsket i det engelske bilmærke Morgan.

- En dag ankom en ældre engelsk gentleman i sin Morgan. På passagersædet havde han sin meget unge og smukke kæreste. Han har måske kun været 35, men jeg var kun teenager, så for mig var han oldgammel. Jeg stod der og gloede på hans bil, og så så han på mig og sagde: "Hello lad, do you want to try?" Jeg nikkede ivrigt og fik en tur op og ned ad hovedvejen med høj fart, og jeg var helt solgt, siger Hans Uffe i et toneleje, hvor jeg udleder (med udgangspunkt i mine fem år på kontorstolen ved siden af ham), at det var både bilen, mandens uangribelige britiske stil og hans unge kæreste, der udgjorde det samlede fascinationsindtryk på den unge Hans Uffe.

- Min bilinteresserede mor sagde bagefter: "Sådan en bil skal du have, når du bliver stor." I 1986 købte jeg en Morgan +8 i jammerlig stand, som jeg siden har fået renoveret. Jeg har den stadigvæk, og jeg skiller mig næppe af med den. Man udvikler jo en slags kærlighedsforhold til sådan en bil over mange år.

Da jeg mødte Hans Uffe Christensen tilbage i 2009, havde han faktisk to Morgans. Den ene - en 1961 Plus 4 Supersport - solgte han for 450.000 kroner til en franskmand og havde efter egen mening gjort en god forretning i forhold til, hvad han havde givet for den og investeret i den.

- Men to måneder senere så jeg den sat til salg for små 700.000 kroner, så den forretning kunne nok have været endnu bedre, konstaterer han.