thansen flytter 100 meter og bygger nyt

Brunde: Senest den 1. april 2020 skulle det være så vidt: butikskæden thansen skifter adresse fra Kometvej 4 til Kometvej 8 og åbner ny butik i Rødekro godt 100 meter længere henne.

- Den nuværende forretning er på godt 600 kvadratmeter - den er lille, og bygningerne er af ældre dato - beliggende på en lille grund, hvor der ikke er mulighed for at udvide, fortæller Torben Ulrik Hoi, administrerende direktør ved BoCon Projekt A/S fra udviklingsfirmaet BoCon Projekt A/S i Sønderborg, der står bag projektet.

Torben Ulrik Hoi har valgt det lokale firma Ommen & Møller a/s til at stå for opgaven. Elementerne til byggeriet er bestilt, og de forskellige bygge- og myndighedstilladelser skal nu godkendes.

Projektet har været udbudt til salg igennem BoCon Erhverv, og flere investorer har vist stor interesse, så projektet er solgt, inden byggeriet er gået i gang.

Den nyopførte ejendom bliver noget større, lige over de 1.000 kvadratmeter, oplyser Torben Ulrik Hoi. Bygningen får et stort salgslokale, et forholdsvis stort lager og et selvstændigt lokale til montering af dæk.