Aabenraa: Der er ikke uden grund, at medarbejdere i Aabenraa Kommune har oplevet, at deres ytringsfrihed var under pres. Nu har Folketingets Ombudsmand lavet en redegørelse, som udtaler skarp kritik af Aabenraa Kommune på baggrund af fem konkrete sager, han har undersøgt.

"...min gennemgang af de konkrete sager illustrerer, at kommunikationspolitikken efter min opfattelse i flere tilfælde ikke er blevet fortolket og anvendt af Aabenraa Kommune i overensstemmelse med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed", skriver ombudsmand Jørgen Steen Sørensen blandt andet.

Og fortsætter:

"Aabenraa Kommune har i alle fem sager indkaldt medarbejderne til samtaler. Min undersøgelse viser, at fire af de fem medarbejdere (Sag 1 og 2, 3 og 4) blev indkaldt til samtaler, selvom deres ytringer lå inden for rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed". "Sammenfattende er det min opfattelse, at Aabenraa Kommunes samlede håndtering af de fem sager har været meget kritisabel".