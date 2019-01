X-Factor fra Padborg: Albina fik dommerne til at smelte

Padborg: Det er lidt underligt at gå fra anonym til kendt på ganske kort tid. Kendt på den gode måde, vel at mærke. For to uger siden var 20-årige Albina Shyti nemlig en ganske almindelig ung kvinde, der var glad for at synge - nu hilser folk på hende eller kigger nysgerrigt efter hende.

"Er det ikke dig fra X-Factor", spørger de.

Jo - det er. Og Albina Shyti synes, at det er så dejligt at få disse reaktioner.

- Jeg har jo også idoler. Nu er man så selv i den position - at man er idol for nogle. Det er lidt mærkeligt, fortæller hun under samtalen, der foregår hos Café Fru Geest i Aabenraa.

Det vækker glade minder og er anledning til hjertelige gensyn. For Albina Shyti har arbejdet i caféen. Først som opvasker, senere som tjener med Gitte Geest som chef.

Siden hun tog de tre dommere i X-Factor med storm i forrige uge - Ankerstjerne forelskede sig spontant i hendes smukke "Disney-glugger", mens Thomas Blachmann blev begejstret for hendes åbenlyse sangtalent - er Albina Shyti bare røget op og op på kendis-skalaen.

- Jeg havde måske et lille forspring i forhold til nogle af de andre deltagere. Jeg blev nemlig også vist i den teaser, som TV2 sendte før det egentlige program. Det kan mærkes helt tydeligt på de sociale medier, fortæller Albina Shyti. Fra 1700 følgere på Instagram før X-Factor til 4100 efter, at programmet blev sendt.

Den unge kvinde er nemlig meget aktiv på de sociale medier - både Instagram og YouTube, hvor hun lægger små videoer på med coverversioner af de melodier, hun godt kan lide.

- Noget med gang i. Noget, man kan danse til, lyder det fra Albina Shyti, der som sanger blot kalder sig Albi.