Volvo-lastbiler har skæppet godt i kassen

Skifter Lastbil A/S kom ud af 2017 med et overskud, der var næsten dobbelt så stort som året forinden. Det bliver dog ifølge årsrapporten en enlig svale.

Aabenraa: 2017 var et godt år for Skifter Lastbil A/S, der har afdelinger i Aabenraa, Padborg, Esbjerg og Herning. Firmaet, der som hovedforretning handler med brugte Volvo-lastbiler, kom ud med et overskud på 20,5 millioner kroner. Det er godt ni millioner kroner bedre end i 2016.

Skifter Lastbil A/S formåede i fjor at øge omsætningen med 16 millioner kroner til i alt 88,9 millioner kroner, men det er dog ikke hele forklaringen på de flotte tal på bundlinjen. I regnskabet, der netop er blevet offentliggjort, står der, at 2017-overskuddet er påvirket af "en række ekstraordinære driftsmæssige indtægter, hvilket bidrager markant til stigningen i forhold til sidste år".

JydskeVestkysten har kontaktet hovedaktionær og direktør Morten Lund for at få en uddybende kommentar, men han har i tråd med tidligere ikke ønsket at udtale sig og henviser blot til årsrapporten.

Her kan man læse, at selskabets ledelse forventer et lavere resultat for det nuværende regnskabsår, og at egenkapitalen er øget fra 28,3 til 44,2 millioner kroner.

I de fire afdelinger var der samlet 124 medarbejdere i 2017 - i 2016 var tallet 116.