Voldsom kuling fra øst fik badebro i knæ

AABENRAA: Aabenraa Kommune slap nådigt i forhold til Sønderborg Kommune, da en kraftig kuling fra øst for nylig sendte højvande og skumsprøjt ind over de østvendte, sønderjyske kyster.

I Sønderborg skal et par hundrede meter af den næsten helt nye strandpromenade nu repareres for millioner af kroner. I Aabenraa gik det værst ud over badebroen ved Sønderstrand. som blev slået skæv af bølgerne.

Der opstod også skader på strandpromenaden i Aabenraa, men de kan repareres uden det helt store dyk i kommunekassen.

Det er strækningen ud mod autocamperpladsen i Aabenraa, der blev medtaget af bølgerne.

- Vi kan godt reparere det og få det klar til badesæsonen, mens vi skal lave promenaden om for at sikre, at det samme ikke sker ved den næste storm, så det bliver noget dyrere, vurderer Peter Kierkegaard, der er teamleder for drift og anlæg på rådhuset i Aabenraa.

- Det er op til politikerne at beslutte, hvilken løsning, vi skal i gang med, tilføjer han.