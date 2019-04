Voldsom brand i lagerbygning: Papegøjer reddet ud i tide

- Fugle for omkring 400.000 kroner blev reddet, og de fleste var papegøjer, siger Tommy Riisgaard og tilføjer, at ejeren af virksomheden var en stor hjælp og nærmest fik reddet alle fuglene på egen hånd.

Indsatsleder Tommy Riisgaard havde nok at gøre med at holde modet oppe hos brandmændene. Foto: Claus Thorsted

Trætte brandmænd

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra indehaveren af Tukan Pet Products, Frederik Kjær, men mandag aften berettede han om branden på Facebook.

- Alle dyr er reddet. Det er med stor sorg, at vi her til aften kan meddele, at vores firma er brændt. Vi har delt bygning med et plastfirma, og det formodes, at det er der, branden er startet - men det vides ikke. Der kan derfor ikke sendes flere varer ud, da bygningen er brændt ned til grunden. Vi håber på forståelse i denne svære tid, skriver Frederik Kjær.

Først tirsdag morgen var branden under kontrol, og da virksomheden Polyloop arbejder med plastik, gjorde politiet flere gange opmærksom på, at røgen kunne være farlig, og at folk skulle holde sig inden døre. Branden betød også, at togtrafikken mellem Tinglev og Sønderborg blev stoppet for en periode.

Indsatsleder Tommy Riisgaard fra Brand & Redning Sønderjylland havde i løbet af de mange timer, som det tog at bekæmpe branden, omkring 60 brandmænd i gang, og tirsdag eftermiddag var de godt møre.

- På det tidspunkt trængte de til at komme hjem og sove, siger Tommy Riisgaard.