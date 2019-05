Politiet har en teori

Aske fra et pillefyr kan ifølge politiet være årsagen til den voldsomme brand.

- Det viser sig, at branden kan være opstået i forbindelse med, at man har haft noget aske fra et pillefyr liggende i en trillebør ude på en træterrasse. Det har muligvis afgivet så meget varme, at det har antændt. Vi har dog ikke noget endeligt endnu, siger politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Brandvæsenet fik meldingen om branden klokken 22.02 mandag aften, og ifølge vagtchef Henrik Sønderskov fra Syd- og Sønderjyllands Politi var huset overtændt og branden ret voldsom. Ingen personer kom til skade ved branden.

En times tid senere fik brandmændene ilden under kontrol, og omkring midnat var de færdige med efterslukningen.