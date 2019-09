Voldsom brand: Stuehus står ikke til at redde

Tinglev: En voldsom brand raserer tirsdag morgen en landejendom ved Tinglev, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Branden blev anmeldt omkring klokken fire, og knap en time senere meddelte politiet, at ilden havde så godt fat i stuehuset og en anden bygning på stedet, at de ikke stod til at redde. Brandfolkene vil derfor foretage en kontrolleret nedbrænding.

Der var hverken nogen dyr eller mennesker til stede på gården.