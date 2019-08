Vodkatyv på spil tre dage i træk

Tinglev: Tidligt tirsdag klappede fælden. En kvinde fra Tinglev blev afsløret i at have stjålet to flasker vodka til en værdi af cirka 210 kroner under et besøg i SuperBrugsen i Tinglev.

Det viste sig dog, at kvinden havde mere på samvittigheden. Søndag havde hun nemlig stjålet en flaske vodka og noget mad til omkring 210 kroner, og mandag havde hun taget mad for godt 16 kroner.

Kvinden vil blive sigtet for alle tre butikstyverier, men der vil kun være erstatningskrav for tyverierne søndag og mandag. De to flasker vodka fra tirsdagens tyveri blev nemlig leveret tilbage til butikken.