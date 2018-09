Virksomheder skriger efter kvalificeret arbejdskraft

Ny undersøgelse viser, at virksomhederne i Aabenraa Kommune har store problemer med at få besat ledige stillinger.

Aabenraa: Mange virksomheder i Aabenraa Kommune har svært ved at få besat opslåede stillinger. Det fremgår med al tydelighed af Aabenraa Jobcenters virksomhedsbarometer for første halvår 2018.

Undersøgelsen viser nemlig, at 45 procent af virksomhederne, der har ansat medarbejdere, har haft store vanskeligheder ved at få besat stillingerne. Af disse vurderer 83 procent, at der i høj grad har været vanskeligheder med at rekruttere, og det er en markant stigning på 40 procentpoint i forhold til det sidste virksomhedsbarometer.

Formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune er ikke tilfreds med udviklingen.

- Det er en skidt udvikling, men virksomhederne har også selv et ansvar, siger Ejler Schütt (DF).

Her tænker formanden for arbejdsmarkedsudvalget især på, at virksomhederne skal tænke mere langsigtet.

- Virksomhederne bør ansætte flere elever og lærlinge. Det er en dyr foranstaltning, men den er nødvendig. Det er en langtidsinvestering, der godt kan betale sig, siger Ejler Schütt.

Virksomhedsbarometeret fra Aabenraa Jobcenter viser dog, at det ikke er den vej det går. Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever, er nemlig faldet med tre procentpoint til 15 procent, viser undersøgelsen.