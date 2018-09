Virksomheder mangler hænder: Voldsom interesse for karrieremesse

Knap 60 virksomheder og uddannelsesinstitutioner er klar til at vise sig frem på karrieremessen i Aabenraa.

- Det handler for virksomhederne om at komme i kontakt med de unge, og det er vigtigt, at de får mulighed for at vise, hvad de kan, siger Helle Malene K. Olsen.

Formålet med karrieremessen er, at virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne kan fortælle om de uddannelses-, praktik- og jobmuligheder, de kan tilbyde, og målgruppen er de 2100 afgangselever fra folkeskolen, friskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser, som er tilmeldt arrangementet.

- Det er en stigende udfordring for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og på messen kan de gøre opmærksomme på sig selv, siger hun.

Aabenraa: Når Arena Aabenraa sidst i oktober åbner dørene for årets karrieremesse, så bliver det med deltagelse af ikke mindre end 59 virksomheder og uddannelsesinstitutioner fordelt på 77 stande. Det er en lille stigning i forhold til sidste år, hvor der deltog 56 virksomheder, og det kommer ikke bag på direktøren for Business Aabenraa, Helle Malene K. Olsen, der står bag arrangementet.

Karrieremessen i Arena Aabenraa bliver holdt den 30. oktober fra klokken 9.00 til 16.30.I tidsrummet 9.00 til 15.00 deltager 2100 afgangselever fra folkeskolerne, efterskoler og friskoler samt studerende fra ungdomsuddannelserne. Fra 15.00 til 16.30 er der åbent for øvrige besøgende. Formålet med messen er at vise de unge og jobsøgende de mange job- og uddannelsesmuligheder, der er i Aabenraa Kommune.

Kohberg fik ideen

Det var fødevarevirksomheden Kohberg i Bolderslev, som fik ideen til karrieremessen, der blev holdt for første gang sidste år. Det skete efter inspiration fra Tønder Kommune, der har en uddannelsesmesse, som Kohberg også deltager i.

Kohberg er naturligvis også at finde på karrieremessen i Arena Aabenraa, og målsætningen er klar.

- Vi håber at kunne synliggøre de karrieremuligheder, der er i Kohberg. Kompetencer inden for teknik og processer er eftertragtede og en mangelvare, siger Nanna Noe, der er HR-chef hos Kohberg.

HR-chefen har noget at have sine forhåbninger i, for efter sidste års karrieremesse var der god respons.

- Vi modtog mange ansøgninger efter sidste års messe, siger Nanna Noe.

Karrieremessen i Arena Aabenraa er udelukkende for de 2100 afgangselever fra klokken 9.00 til 15.00.

- Men i den sidste halvanden time er der åbent hus for alle, siger Helle Malene K. Olsen.

Det er gratis for virksomhederne at deltage på karrieremessen med en stand, og det skyldes, at Aabenraa Kommune har skudt 200.000 kroner i arrangementet.