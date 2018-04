Virksomheder i hele Danmark: Ingen vil vinde 10.000 kroner

Aabenraa: Da handels-, transport- og miljøvirksomheden Melgaard Holding i Aabenraa skulle dele julegaver ud til deres største kunder i år, valgte man at prøve noget nyt. Julegaverne blev i 2017 erstattet af en bordkalender med et lykkenummer, hvor der så bliver trukket lod om et gavekort til 10.000 til Dansk Supermarked fire gange om året.

Begynder at haste

Den virksomhed, der sidder inde med Meldgaard-kalenderen, der har lykkenummer 107, skal efterhånden til at skynde sig. Senest den 15. april skal vinderen af første kvartals gavekort sende et billede af kalenderen og oplyse virksomhedens navn til Meldgaard Holding.

- Sker det ikke, trækker vi et nyt nummer, siger Line Meldgaard.

Det er første gang, at Meldgaard Holding giver deres kunder kalendere med indbygget chance for at vinde et gavekort i julegave, og næste gang, der bliver trukket et lykkenummer, er den 30. juni.