Vinder af årsquiz: Jeg havde glemt alt om konkurrencen

Årsquiz 20107 - facit

I alt modtog redaktionen 450 besvarelser. 14 havde 11 rigtige og blandt disse blev der trukket lod. Mie Widding, Rødekro vandt lodtrækningen. Hun havde svaret forkert på spørgsmål nr. 1 og nr. 9.1: Begynder Envo på at bygge det længe planlagte biogasanlæg i Kliplev i løbet af 2017? (Svar: Nej)



2: Bliver Arena Aabenraa indviet af et medlem af kongehuset? (Svar: Nej)



3: Får Socialdemokratiets spidskandidat, Karsten Meyer Olesen, flere personlige stemmer end Povl Kylling Petersen ved november måneds kommunalvalg? (Svar: Ja)



4: Får vi et lokalt folketingsmedlem ud over Eva Kjer Hansen (V) i løbet af året? (Svar: Nej)



5: Kan Dansk Folkeparti genvinde alle sine fem mandater, det opnåede ved kommunalvalget i 2013? (Svar: Ja)



6: Lukker AsylSyd asylcentret i Uge? (Svar: Ja)



7: Har Aabenraa Kommune flere indbyggere 1. december 2017 end 1. december 2016? (Svar: Ja)



8: Når SønderjyskE med i forårets medaljeslutspil i fodboldens superliga? (Svar: Ja)



9: Begynder genopførelsen af Restaurant Fjorden i Aabenraa? (Svar: Nej)



10: Lukker en eller flere af kommunens dagligvarebutikker i 2017? (Svar: Ja)



11: Er der stadig grænsekontrol ved udgangen af 2017? (Svar: Ja)



12: Borgmester Thomas Andresen fik 5344 personlige stemmer ved det seneste kommunalvalg. Får han flere, når vi skal vælge nyt byråd 21. november? (Svar: Nej)



13: Kommer den første DSB-passager til at kunne tage elevatoren på Tinglev Banegård? (Svar: Ja)