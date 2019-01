Vildt tyveri af elcykler: Dusør på 10.000 kroner gives

Scandinavian E-bikes i Aabenraa har fået stjålet cykler for 350.000 kroner. Indehaver udlover dusør.

Aabenraa: - Jeg giver 10.000 kroner i dusør for oplysninger, der betyder, at vi får cyklerne tilbage.

Per Frederiksen er indehaver af Scandinavian E-bikes i Aabenraa, og han er frustreret. Fra hans lager på Langrode i Aabenraa har der nemlig været tyve på spil, og de stjal ikke færre end 51 nye cykler.

- Salgsværdien for cyklerne er 350.000 kroner, og vi mener, det er sket natten til lørdag, siger Per Frederiksen.

Fra lageret blev der stjålet 27 nye elcykler af blandt andet mærket Corwin og 24 mountainbikes af mærket Devron.

- Vi vil fandme gerne have cyklerne tilbage, siger Per Frederiksen.

Det er ikke første gang, at Per Frederiksen bliver udsat for indbrud.

- Vi har et showroom i Brøndby, hvor der sidste sommer var tre indbrud i løbet af seks uger, siger han.