Vild med maraton: På årets sidste dag snuppede Jesper årets 26.

Uanset om man "blot" havde 121 maratonløb på cv'et eller imponerende 641, så var Champagnegaloppen i Rødekro et løb, hvor det sociale samvær spillede en stor rolle. Jesper Duus fejrede nytår med sit løb nummer 26 i år.

Rødekro: Årets sidste dag er for mange en oplagt dag at sove ekstra længe, så man er klar til at fejre det nye års komme. Det var imidlertid ikke en mulighed, Jesper Duus fra Aabenraa greb.

I stedet snørede han løbeskoene for at deltage i sin 122. maraton med udgangspunkt i en smådiset og grå udgave af Fladhøj Idrætscenter.

- Det er for hyggen og samværet med de andre. Mange af os, der er her, løber sammen flere gange hver måned, svarede Jesper Duus på spørgsmålet om, hvad pokker der får én til at løbe ud på de 42,195 kilometer 15 timer før året rinder ud.

Den 47-årige ventilationstekniker var da heller ikke alene. Der blev sagt hej igen, tak for sidst og snakket om næste løb, efterhånden som deltagerne på maratondistancen ved Champagnegaloppen - arrangeret af Rødekro Tri & Motion - dukkede op hen imod løbsstart klokken 9.