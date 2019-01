Vigtig sejr for SønderjyskE: Skabte luft til forfølgerne

En timeout gav fornyet energi til Bjerringbro, hvilket var en væsentlig faktor til, at SønderjyskE ved pausen kun var foran med to mål.

At der skulle være tvivl om kampens udfald, var ikke til at se i opgørets første 18 minutter. Kynisme i angrebsspillet og et forsvar, som i samarbejde med målvogter Dragana Petkovska gjorde livet svært for Bjerringbro, betød, at hjemmeholdet kunne komme foran med seks mål. Dét reagerede gæsternes træner på.

Aabenraa: En pointdeling så ikke umulig ud med 10 minutter tilbage af topkampen mellem SønderjyskE og Bjerringbro FH. Anfører for værterne, Celina Hansen, havde dog andre planer og var med fire mål i slutfasen stærkt medvirkende til, at sønderjyderne kunne vinde 29-26.

At sejren kom i hus ved hjælp af en god holdindsats, var der ikke tvivl om. To spillere skilte sig dog ud fra mængden.

- Deres syv mod seks, som har fungeret godt for dem (red. Bjerringbro FH), fik vi simpelthen smadret med vores 5-1 forsvar. Det var de ikke forberedte på, hvilket man tydeligt kunne se. Vi var meget skarpere til at straffe deres fejl. Det var det, som gavnede os til sidst, sagde Olivera Kecman efter kampen.

Alle mand til Horsens

Efter kampen blev tilskuerne opfordret til at tage turen med til holdets næste kamp, som spilles i Horsens. Et vaskeægte topopgør, hvor nummer et møder nummer to.

Begge hold med samme mål: at bringe sig længere foran konkurrenterne. Og for SønderjyskE måske at komme en smule tættere på Horsens.