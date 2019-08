Vidner efterlyses: 23-årig brækkede benet fire steder ved cykeluheld

RØDEKRO: Ved 15-tiden mandag eftermiddag opdagede forbipasserende, at der lå en person under en væltet cykel i vejsiden ved Søvænget i Rødekro.

En ambulance blev tilkaldt, og på sygehuset viste det sig, at den unge mand havde brækket lårbenet fire steder. Derfor kom han på operationsbordet.

Lægerne er i tvivl om, hvorvidt man kan komme så alvorligt til skade med sit ben blot ved at vælte på sin cykel, og derfor vil forældrene gerne vide, om den unge mand, der er autist, er blevet ramt af et andet køretøj.

- Vi ved ikke, hvor længe han har ligget i vejsiden, og hvad der egentlig er sket, men det er vigtigt for os at få rede på, siger den unge mands far, Hans Odgaard.

Den 23-årige kan ikke selv huske noget som helst fra uheldet.

- Det er sket på en lige strækning uden kantsten, og der er ikke umiddelbart nogen grund til, at han skulle vælte på det sted, hvor han har cyklet utallige gange, tilføjer han.

Hans Odgaard understreger, at familien er meget taknemmelig over, at der var nogen, der reagerede, da de så cyklen ligge i vejsiden. Det var nemlig svært at se, at der lå en person nedenunder cyklen.

Men han vil meget gerne høre fra vidner, der eventuelt har set selve uheldet. Politiet har været på stedet og kan ikke umiddelbart se, at der skulle være sket en påkørsel.

Hans Odgaard kan kontaktes på telefon 4218-5569.