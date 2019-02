Vidne efterlyses: Hvem noterede nummerpladen?

Edel Andersen håber, at hendes efterlysning af det vidne, der så hendes bil blive påkørt i Føtex' parkeringskælder, bærer frugt. Foto: Claus Thorsted

Edel Andersens bil blev skadet, da den holdt i parkeringskælder. Et vidne noterede nummerpladen på synderen, men det er ikke nok til at få forsikringsselskabet til at betale, så Edel Andersen efterlyser nu vidnet.

Aabenraa: 23. november havde Edel Andersen parkeret sin bil i Føtex' parkeringskælder på Madevej i Aabenraa. Da hun kom for at skulle hente den, havde den blå Audi fået nogle ordentlige skrammer på venstre bagskærm. Edel Andersen kiggede som det første efter en seddel fra synderen, men der sad indenting under vinduesviskeren. Det viste sig imidlertid, at et vidne til påkørslen havde lagt en besked i Føtex' information, hvor nummerpladsen var noteret. Så langt. Så godt. - Jeg ringede til politiet og fik navn og adresse på bilens ejer og kørte hen til hende. Vi kiggede på skaderne på hendes bil, og hun erkendte, at det da nok var hende, der havde ramt mig, fortæller Edel Andersen, der derfor troede, at det herfra blot var en formsag i forhold til at få skaderne dækket af kvindens forsikringsselskab.

Billeder er ikke nok Men nej. Efter en måneds tid var der stadig ikke sket noget. - Nu sagde hun, at når hun ikke havde hverken set eller mærket noget, så mente hun ikke, det kunne være hende, fortæller en forbløffet Edel Andersen, der har billeder af skaderne både på sin egen bil og modpartens, men dem kan hun ikke bruge til noget. Forsikringsselskabet gør nemlig ikke noget, så længe der ikke er nogen vidner til påkørslen. - Så lige nu er det mig selv, der hænger på den. Det er så frustrerende, at jeg ikke kan gøre en disse, siger hun. Én sidste ting har hun dog tænkt sig at forsøge: Nemlig at efterlyse vedkommende, der var så venlig at lægge nummeret i Føtex' information. - Jeg mener, jeg fik at vide, det var en kvinde, men hun havde desværre ikke lagt nogen kontaktoplysninger, siger Edel Andersen, der håber, efterlysningen her giver pote, så hun kan få sagen ud af verden. Edel Andersen kan kontaktes på telefon: 20442903.