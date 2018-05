Viceskoleleder træder et skridt op ad karrierestigen

Malte Siemer kom til Felsted Centralskole som viceskoleleder for tre år siden. Nu er han skolens nye leder, efter Anette Riis Svendsen valgte at sige farvel.

- Der er mange, der har været henne og ønske tillykke, og det bliver godt at komme i gang nu, siger den nye skoleleder, der først i påsken - få dage, før ansøgningsfristen udløb - besluttede sig for at søge.

Malte Siemer er sønderjyde, men tog sin læreruddannelse i Odense, hvor han blev færdig i 2002. Herefter underviste han to år på en folkeskole i Rødding, inden han blev lærer på Nordborg Efterskole. Her var han frem til 2015, hvor han blev viceskoleleder på Felsted Centralskole. Han er gift med Martina, og sammen har de en søn på syv år og en datter, der snart fylder fire. De bor i Ullerup, 12 kilometer vest for Felsted.

Fire kvalificerede ansøgere

- Da Anette fortalte, hun ville stoppe, tænkte jeg i første omgang bare på, at det var vigtigt, at vi fik et godt lederteam. Der var travlt med så meget andet på det tidspunkt. Men jeg begyndte at summe lidt over det, og i påsken, da der var tid til at sidde på terrassen og filosofere, besluttede jeg mig for at søge - vel vidende, at det ikke var givet, at jeg fik den, forklarer Malte Siemer, der ifølge skolechef Lars Borst Hansen da også var oppe mod tre andre kvalificerede ansøgere.

Mens Anette Riis Svendsen har haft ansvaret for indskolingen og mellemtrinnet, er det i udskolingen - fase 3 - den nu tidligere viceskoleleder har haft sin gang. Så han skal i gang med at skabe et lige så tæt samarbejde med den halvdel af lærerne, der har deres gang i 0.-6. årgang.

- Jeg vil tro, at jeg vil fortsætte med fase 3, men nu må vi se. I første omgang skal vi have fagfordelingen til det kommende skoleår på plads, og jeg skal have ansat en børnehaveklasseleder. Herefter må vi se, hvad der skal ske på ledelsesområdet, siger Malte Siemer.