Viceborgmester til syrere: Rejs hjem og kæmp for jeres land

Det er vel bare et nødråb for at få Danmark til at gøre noget ved situationen?

- De skulle blive hjemme og kæmpe for deres land i stedet for at rejse herop og komme i ly og få fra vores veldækkede velfærdsbord.

Aabenraa: Stemningen blev en overgang en smule ophidset, da passageren i en bil rakte det tyrkiske flag frem mod en gruppe syrere, som deltog i en fuldt lovlig demonstration foran det gamle rådhus, fordi de ikke vil acceptere de tyrkiske bombardementer i den nordlige del af Syrien. Ophidset er også viceborgmester Ejler Schütt (DF), som i et læserbrev beder syrerne om at "rejse hjem og deltage i kampen for deres land" og kalder deres opråb for "kvalmende og hyklerisk".

Vi importerer krigen nede fra Mellemøsten herop til. Det viser sagen forleden tydeligt. Når bare dét at vise et flag kan få folk til at gå amok. Det er vanvittigt.

V og S tager afstand

Byrådskollega Philip Tietje (V) er ikke enig i den skarpe reaktion fra Ejler Schütt.

- Selvfølgelig er det uheldigt, at man ser den slags kontroverser. Når man har en lovlig, anmeldt demonstration, skal man have lov at holde den uden at blive forstyrret. At man så skal fare i flint og hidse sig op over det, er vel den vanlige retorik, vi ser fra den front, lyder det fra Philip Tietje, formand for vækstudvalget for land og by.

- De problemer, vi har med vores etniske medborgere, er meget, meget overskuelige, tilføjer han.

Heller ikke socialdemokraten Erik Uldall Hansen deler Ejler Schütts holdning.

- Ejlers reaktion kommer ikke som nogen overraskelse. Han griber enhver chance for at sige noget negativt om borgere, der kommer fra andre lande. Især, hvis de er af muslimsk herkomst, siger Erik Uldall Hansen.

- De (syrerne, red.) udnytter den ret, de har i et frit land som Danmark til at demonstrere og gøre opmærksom på en uretfærdighed, de mener, der er. Jeg tager hatten af for, at de har forstået, at det er sådan, det fungerer i et frit land.