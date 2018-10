Viceborgmester fra DF: - Etik og moral skal i højsædet

Aabenraa: Der skal nye boller på suppen, når der skal tages stilling til, hvem der skal passe på kommunens penge fremover.

Sådan lyder det fra viceborgmester Ejler Schütt (DF), efter han og resten af økonomiudvalget har besluttet sig for at sende bankopgaven i udbud et år tidligere end nødvendigt.

- Jeg vil vægte, at moralen og etikken skal være i højsædet, og så skal den interne kontrol fungere, så man undgår sådan en situation igen på grund af manglende kontrol og indsigt, siger Ejler Schütt

Han vil dog ikke udelukke, at Danske Bank også varetager kommunens bankforretning efter 1. oktober 2019.

- Det kommer an på, hvilke tilbud der kommer fra de andre banker. Grunden til, at vi har Danske Bank er, at de har nogle helt specielle tjenester for eksempelvis overførselsindkomster, der gør, at det vil være et helvedes stort arbejde at skifte bank. Vi har ikke fået sat beløb på, men vi har fået at vide, at det vil være et stort besvær både økonomisk og med hensyn til de interne arbejdsgange, siger Ejler Schütt.