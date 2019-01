Veteranformand kritiserer kommunens veteranstrategi: - Der er ikke nogen strategi

Det er to år siden, kommunen vedtog sin veteranstrategi, og i den tid er der sket nul og niks. Det mener en nystartet forening for veteraner i Aabenraa Kommune, der efterlyser en mere aktiv og synlig veteranpolitik.

Aabenraa: Det er svært at få øje på strategien i kommunens veteranstrategi. Det mener Benny Jeppesen, som er formand for en nystartet forening for veteraner i Aabenraa Kommune. Han mener faktisk, at der ikke er sket noget på veteranområdet overhovedet, siden strategien - med undertitlen "Anerkendelse, Støtte & Oplysning" - blev vedtaget for lidt over to år siden. - Man har godt nok lavet den, men man har bare glemt, at der altså også skal sættes midler og arbejdskraft af til det, for at det skal virke. Så hvorfor har man den overhovedet? Man holder flagdagen og enkelte arrangementer, og så er der faktisk ikke andet, siger Benny Jeppesen.

Jeg ser egentlig sådan en indsats som et forebyggende element og ikke noget, der først skal aktiveres, når ting går galt. Benny Jeppesen

Veteranstrategien I forbindelse med Den Nationale Flagdag den 5. september 2016 lancerede kommunen en ny veteranstrategi med fokus på de udfordringer og kompetencer, som de danske soldater vender hjem med efter at have været udsendt. Veteranstrategien går ud på at anerkende danske veteraners indsats for Danmark, støtte veteraner og pårørende med særlige behov og oplyse kommunens borgere, virksomheder og medarbejdere om veteranernes kompetencer og udfordringer.

Det anslås, at der lige nu er mellem 335 og 340 veteraner i Aabenraa Kommune.

Skal forebygge Han medgiver, at der med strategien godt nok er udnævnt en veterankoordinator, som skal fungere som veteranernes indgang til systemet. Foreningen har ikke andet end lovord over for koordinatorens indsats, men problemet er ifølge veteranformanden, at vedkommende er tilknyttet jobcentret og derfor har andre opgaver ved siden af jobbet som veterankoordinator. - Der er brug for en, som kan arbejde med det på fuldtid, så der kan laves en aktiv og synlig veteranindsats. Jo mere, vi kan komme ud og vise, at vi er der for dem, desto større sandsynlighed er der for, at de vil tage kontakt, hvis ting går galt. Jeg ser egentlig sådan en indsats som et forebyggende element og ikke noget, der først skal aktiveres, når ting går galt, siger Benny Jeppesen. Han har selv været udsendt flere gange til både Kroatien og Bosnien i halvfemserne. Sidste udsendelse var til Bosnien i 2000, og alligevel skulle der gå ti år, før han fik konstateret posttraumatisk stress og kunne få hjælp til at håndtere det. - Det viser, hvor meget der er brug for en synlig indsats, så vi veteraner ikke er i tvivl om, hvor der er hjælp at hente. Vi i foreningen oplever, at kommunen kun er i kontakt med dem, der bliver arbejdsløse eller ender på kontanthjælp. Det står lidt hen i det uvisse, hvordan det går for de andre, siger Benny Jeppesen.

Husk de pårørende Foreningen kender til otte veteraner i kommunen, der er i stand til at passe deres arbejde, men som stadig har det meget svært. De er ikke i kontakt med systemet, for der skal meget til, før de søger hjælp. - Det ved jeg fra mig selv. Der er ingen tiltag, der gør, at vi får talt med de her mennesker eller deres pårørende. De pårørende er i øvrigt et helt kapitel for sig, for de kan også blive hårdt ramt - og ganske ofte er det dem, der ender med at bede om hjælp. Dem er der ingen tilbud til, siger Benny Jeppesen. Han nævner sågar et ekstremt tilfælde, hvor en veteran ramt af posttraumatisk stress lige nu er uden bolig og medicin. Vedkommende er fuldstændig faldet uden for systemet. - Den mand har jo brug for hjælp, for en soldat med PTSD er en tikkende bombe, hvis han ikke får behandling, siger Benny Jeppesen.

Brug for et fristed I Aabenraa Veteranforening arbejder de med en række tiltag til fordel for veteranerne. Også her efterlyser formanden handling fra kommunen. - Eksempelvis er vi ved at finde et sted, hvor vores veteraner kan trække sig væk. De har brug for et fristed, hvor de kan få fred og være sig selv. I den forbindelse er der noget økonomi, men ingen i kommunen vil tage ansvaret, selvom vi taler om et meget lille beløb på under 5000 kroner om året, siger Benny Jeppesen. Veteranforeningen har forsøgt at indgå en slags samarbejdsaftale med kommunen om det og andre tiltag. - Men det står også stille. Jeg kunne ellers godt tænke mig, at vi i veteranforeningen kunne fungere som en hjælpende hånd for de her veteraner. Jeg vil gerne bruge det overskud, jeg har, til at hjælpe andre, siger Benny Jeppesen.